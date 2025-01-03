Кайгородов Илья
|03.01.2025
|«Софтлайн» заплатит почти полмиллиарда за разработчика Low-Code и No-Code решений для автоматизации бизнес-процессов 1
|21.10.2024
|Какие риски несет с собой увлечение low/no-code 1
Кайгородов Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
|Иванов Антон 74 1
|Яппаров Тагир 102 1
|Сахаров Александр 73 1
|Антипов Александр 21 1
|Кислицкий Максим 6 1
|Плашкевич Сергей 4 1
|Слученков Антон 14 1
|Можейко Андрей 1 1
|Симуни Антон 1 1
|Берман Павел 1 1
|Бардин Дмитрий 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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