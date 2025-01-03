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Кайгородов Илья



03.01.2025 «Софтлайн» заплатит почти полмиллиарда за разработчика Low-Code и No-Code решений для автоматизации бизнес-процессов 1
21.10.2024 Какие риски несет с собой увлечение low/no-code 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кайгородов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 25 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 2
Softline - Софтлайн 2810 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Salesforce.com 427 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 1
Setec - СиТек 29 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 21 1
Nobilis Group 9 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 1
Nobilis.Team - Нобилис.Тим 5 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 2
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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