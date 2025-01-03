«Софтлайн» заплатит почти полмиллиарда за разработчика Low-Code и No-Code решений для автоматизации бизнес-процессов

«Софтлайн» заплатил 448 млн руб. за контрольную долю в компании «Сайтек». Данная компания разрабатывает Low-code и No-Code платформу Citeck ECOS для автоматизации бизнес-процессов.

За сколько «Софтлайн» купил Citeck

Компания «Софтлайн» (Softline) заплатила 239 млн руб. за 51% долю в разработчике «Сайтек» (Citeck). Кроме этой суммы предполагается дополнительная выплата условного долгосрочного вознаграждения в размере 209 млн руб. Таким образом общая сумма сделки составит 448 млн руб.

Чем известна платформа Citeck

Разрабатываемая «Сайтек» платформа Citeck ECOS представляет из себя специализированное решение для автоматизации бизнес-процессов, включающее в себя более 20 годовых модулей (Service Desk, CRM, Внешний портал, Управление совещаниями, Project Tracker и др.).

Фото: ГК Softline Контрольная доля в компании «Сайтек» обошлась «Софтлайну» в 239 млн рублей сразу и в 209 млн рублей дополнительных выплат

Компания позиционирует свой продукт как гибкую и производительную Low-Code и No-Code платформу для автоматизации бизнес-процессов. Решение имеет открытый исходный код и микросервисную архитектуру и включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ.

Также на базе Cteck ECOS была разработаны комплексные решения, замещающие системы от вендоров Kira, SharePioint, Salesforce и других иностранных разработчиков. Пресс-служба «Софтлайна» не ответила на вопрос CNews относительно интеграции с «Сайтек».

Кому принадлежит Citeck

ООО «Сайтек» было образовано в 2011 г. По данным базы «Контур.Фокус», первоначально ее гендиректор Антон Иванов был единственным владельцем компании.

В 2016 г. его доля сократилась до 60%, еще 40% получил Илья Кайгородов. По сделки с «Софтлайн» доли Иванова и Кайгородова сократились до 29,4% и 19,6% соответственно. В 2023 г. выручка компании составила 186,7 млн руб., чистая прибыль - 25,7 млн руб.

Как появился SL Soft и его планы

«Ситек» была интегрирована в SL Soft - подразделение «Софтлайна».

SL Soft была создана в 2023 г. на базе ряда при обретенных «Софтлайн» компаний: «Преферентум», «Робин», «Робин Облако», «Босс Кадровые системы», «Реляционное программирование» и «Цитрос».

Все упомянутые компании кроме «Цитрос» были приобретены у группы «Аплана», соучредителем которой является Тагир Яппаров. В 2023 г. он стал вице-президентом «Софтлайн» и, в том числе, возглавил SL Soft. Общая сумма соответствующих сделок составила 789 млн руб.

В конце 2024 г. стало известно, что «Софтлайн» рассматривает возможность проведения IPO (первичное размещение акций) ряда своих «дочек», включая SL Soft. Акции самого «Софтлайна» уже котируются на Московской бирже. Также стало известно о намерении SL Soft и Московского венчурного фонда совместно вложить 100 млн руб. в ИТ-систему для автоматизации электронного документооборота «Цитрос».