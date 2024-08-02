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Оборудование «Атол» помогает проводить медицинские предрейсовые осмотры

Компания «Нобилис» интегрировали оборудование «Атол» в автоматизированный комплекс объективного контроля здоровья. Благодаря этому стало возможным быстро проводить медицинский осмотр водителей, отправляющихся в рейс, на смену и по их завершении. На данный момент на территории России функционирует более 1 тыс. аппаратных комплексов с POS-терминалом «Атол Optima». Внедрением занимался партнер «Атол» — компания «Интелис». Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Оборудование было выбрано для этих целей не случайно. «Атол Optima» обладает всеми необходимыми техническими характеристиками для интеграции с программным обеспечением от «Нобилис», что позволяет проводить дистанционные предрейсовые/предсменные и послерейсовые/послесменные медицинские осмотры (ПРМО/ПСМО).

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Василий Атюшкин, технический директор ООО «Нобилис»: «Для производства телемедицинского оборудования нам необходимы компактные и функциональные решения. Продукция «Атол» полностью отвечает нашим требованиям — широкий выбор портов для подключения различных медицинских приборов, удобные габариты и доступная ценовая политика. Именно поэтому оборудование «Атол» является основой управляющих устройств в комплексе. Гибкость подключения и разнообразие коммуникационных интерфейсов позволяют добиться максимальной функциональности наших телемедицинских решений».

Андрей Панов, руководитель департамента «Атол Девайс»: «Использование нашего POS-оборудования в сфере телемедицины не совсем типично. Тем не менее, мы видим большой потенциал для расширения использования решений «Атол» в этом направлении. Компактные и при этом функциональные POS-терминалы отлично подходят для интеграции с различными медицинскими устройствами и программными комплексами. Мы рады, что наше оборудование стало неотъемлемой частью автоматизированных систем контроля здоровья водителей, и готовы и дальше развивать это направление в сотрудничестве с ведущими отраслевыми игроками».

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