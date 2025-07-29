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BPMSoft подтвердила совместимость с Yandex Cloud

Компания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft) подтвердила совместимость low-code платформы BPMSoft с инфраструктурой облачного провайдера Yandex Cloud. Платформа прошла нагрузочное тестирование и продемонстрировала готовность к масштабируемой эксплуатации в облачной среде. Об этом CNews сообщили представители «БПМСофт».

В тестировании участвовали специалисты обеих компаний и эксперты интегратора Nobilis.Team, сертифицированного партнера BPMSoft и Yandex Cloud. Тесты показали, что облачная версия BPMSoft подходит для задач крупного бизнеса – например, банков, ритейла, промышленных компаний и ТЭК. Так, в базовой конфигурации BPMSoft в облаке одновременно могут работать более 1000 пользователей. Платформа также стабильно работает в Kubernetes-окружении и интегрируется с управляемыми базами данных PostgreSQL и Valkey – NoSQL-хранилищем. Запустить BPMSoft в облаке можно менее чем за 24 часа.

«Рынок CRM и BPM в России можно оценить в 35 млрд руб., и он демонстрирует ежегодный рост на 12-20%. При этом у крупного бизнеса растет интерес к развертыванию таких платформ в облаке. Компании хотят быстро адаптировать ИТ-инфраструктуру к задачам бизнеса и запускать в эксплуатацию CRM и BPM без долгого цикла закупки и развертывания оборудования и ПО», — сказал Владимир Чанышев, директор партнерского департамента BPMSoft. — Совместимость с Yandex Cloud позволит быстро запустить BPMSoft, обеспечивая бизнесу отказоустойчивость и масштабируемость».

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Цифровизация

«Мы в Yandex Cloud работаем с компаниями из разных отраслей. Независимо от масштаба бизнеса, покупка железа, настройка и развертывание CRM и BPM – это масштабный проект, на который может уходить много времени и ресурсов. Преимущество работы с BPMSoft в том, что мы с партнером берем эту работу на себя. В результате клиенты могут удобно, надежно и безопасно пользоваться платформой в облаке без дополнительных затрат на инфраструктуру», — сказал Михаил Яровиков, руководитель направления по работе с ключевыми партнерами Yandex Cloud.

Облачные CRM — один из наиболее быстрорастущих сегментов ИТ-рынка. По оценкам Research and Markets, мировой рынок CRM превысит $160 млрд к 2030 г. В мире доля облачных решений составляет более 80%. В условиях трансформации клиентского опыта, автоматизации продаж и маркетинга CRM-системы становятся критически важными для компаний всех отраслей — от банков и ритейла до промышленности и логистики, а возможность их использования в облаке ускоряет обмен данными, что влияет на скорость принятия решений и качество обслуживания.

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