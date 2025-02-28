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Wettemann Rebecca Веттеманн Ребекка



28.02.2025 Владелец знаменитого корпоративного мессенджера Slack прекратил брать на работу программистов. ИИ отлично справляется, продуктивность выросла на треть 1
11.04.2014 Новый Oracle Sales Cloud предлагает умный интерфейс для мобильных устройств 1
20.02.2012 Oracle представила новые мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne 1
14.04.2008 Онлайн-офис Google получил доступ к десяткам тысяч клиентов 1
27.09.2004 "Аська" повышает производительность труда 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Wettemann Rebecca и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6714 3
Nucleus 23 1
Google LLC 11838 1
SAP SE 5289 1
Microsoft Corporation 24684 1
Salesforce.com 428 1
JD.com - Jingdong Mall 88 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15839 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13976 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12827 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2863 1
SFA - Sales Force Automation - Система автоматизации продаж 23 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 787 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5292 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1916 1
CEM - CXM - Customer Experience Management - Технологии управления опытом клиента 52 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ 36 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13816 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6713 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31018 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7161 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5435 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 1
Умные платформы 1707 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3198 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11242 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6859 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12255 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21333 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24315 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 2
Oracle SaaS - Oracle SaaS Sales Force Automation - Oracle Sales Cloud - Oracle Sales Cloud Mobilytics 11 1
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 252 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 428 1
Microsoft Office 3759 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 1
Benioff Marc - Бениофф Марк 25 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5866 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2137 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1960 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2750 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5750 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7009 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2399 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2769 1
The Register - The Register Hardware 1573 1
Fortune Global 500 286 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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