«ВТБ лизинг» и «Яндекс.драйв» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

«ВТБ лизинг» и «Яндекс.драйв» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор ГК «ВТБ лизинг» Дмитрий Ивантер и директор бизнес-группы по электронной торговле и логистическим сервисам «Яндекса» Даниил Шулейко.

Сотрудничество с «ВТБ лизингом» будет способствовать обновлению и пополнению парка транспортных средств «Яндекс.драйва» и улучшению качества и доступности услуг для потребителей. По условиям соглашения ГК «ВТБ лизинг» и «Яндекс.драйв» будут расширять сотрудничество в области финансирования новых транспортных средств для осуществления грузовых перевозок на территории России. Автомобили будут использоваться в сервисах «Доставка», «Еда» и «Маркет».

«ВТБ лизинг» нацелен на долгосрочное партнёрство с «Яндексом». На сегмент автолизинга сегодня наша компания делает особый акцент, так как спрос на данный продукт в России на фоне развития онлайн-сервисов, которые активно используют услуги доставки, стремительно растет. Мы рассчитываем на продолжение подъема и готовы предложить лучшие условия для удовлетворения такого запроса. Потребности курьерских автопарков отличаются от таксопарков и каршеринговых компаний, так как в доставке на первый план выходит не комфорт внутри автомобиля, а его экономичность, манёвренность, удобный багажник и компактный размер. Мы стремимся учитывать интересы каждого клиента. Приобрести машину в лизинг через нашу компанию можно с нулевым авансом за несколько дней», – сказал Дмитрий Ивантер.

Ранее, в ноябре 2019 г., «ВТБ лизинг» и «Яндекс.такси» подписали соглашение, в рамках которого лизинговая компания предоставляет льготные условия по приобретению автомобилей для партнёров сервиса: они могут пополнять и обновлять свои автопарки по упрощённой схеме с авансом от 0%. С момента начала сотрудничества «ВТБ лизинг» передал партнёрам «Яндекс.такси» порядка 3 тыс. машин и видит потенциал для кратного увеличения объемов в ближайшей перспективе.

В рамках нового соглашения с «Яндекс.драйвом» «ВТБ лизинг» расширяет перечень направления взаимодействий с компанией.