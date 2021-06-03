«ВТБ лизинг» и Mail.ru Group заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

«ВТБ лизинг» и Mail.ru Group заключили соглашение о стратегическом партнерстве: основная его цель — разработка цифровых продуктов для малого и среднего бизнеса и их продвижение с использованием сервисов Mail.ru Group. Первым совместным проектом станет создание и развитие маркетплейса лизинговых услуг для «ВТБ лизинг». Сервис позволит полностью оцифровать процесс — от создания заявки до проверки и оформления документов — и сократит время получения услуги с нескольких дней до минут.

«Развитие цифровых партнерств является одним из важных направлений бизнеса ВТБ и отвечает нашим ключевым приоритетам: технологическая трансформация и постоянное совершенствование бизнес-процессов, расширение продуктового предложения и повышение уровня клиентского сервиса. Уверен, что наша совместная работа позволит создать уникальный продукт, который будет пользоваться высоким спросом», — сказал Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, председатель совета директоров «ВТБ лизинг».

«Экосистемы, в которых пользователь будет получать весь комплекс услуг и продуктов, становятся важной составляющей развития рынка лизинга в России. «ВТБ лизинг» в интересах клиентов и повышения эффективности тоже активно работает в этом направлении. Заключение соглашения с Mail.ru Group — логичный и своевременный шаг, который позволит нам благодаря взаимовыгодному сотрудничеству и взаимной заинтересованности создать качественный, надежный и современный сервис», — отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор «ВТБ лизинг».

«Структура рынка высоких технологий меняется: партнерство выходит далеко за рамки внедрения конкретных решений. Мы помогаем нашим партнерам создавать ценность в виде новых сервисов и цифровых бизнес-моделей. Совместная разработка маркетплейса лизинговых услуг — наглядный пример проекта, в котором цифровые технологии напрямую влияют на развитие бизнеса», — сказал Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group.