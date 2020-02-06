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«Югория» перешла на автоматизированную систему Diasoft Insurance Medical

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«Диасофт» и «Югория» сообщили об успешном внедрении решения по автоматизации бизнес-процессов добровольного медицинского страхования – Diasoft Insurance Medical.

Переход на автоматизированную систему Diasoft Insurance Medical позволил ГСК «Югория» оптимизировать трудоемкость обработки заявок, обеспечить масштабируемость бизнеса компании по ДМС и создать единую информационную среду для заключения и сопровождения договоров ДМС. В результате внедрения сократились административные расходы на 15-20%. Скорость технической экспертизы повысилась в шесть раз, а скорость урегулирования убытков в четыре раза.

Перед началом проекта для организации работы с ДМС «Югория» использовала продукты Excel и «1С». Увеличение количества клиентов требовало все больше времени на обработку договоров ДМС и взаимодействие с лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ). Перед командой стояла задача в короткие сроки внедрить программный продукт Diasoft Insurance Medical и оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру. Было принято решение использовать СПО – свободное программное обеспечение: дистрибутив CentOS и СУБД PostgreSQL.

В результате проекта была внедрена новая система, обеспечивающая работу по договорам ДМС, взаимодействие с ЛПУ и застрахованными лицами, учет и хранение клиентской базы, договоров, программ обслуживания, условий, клиник. Также обеспечена автоматизация финансовой деятельности и бухгалтерской отчетности, включая взаиморасчеты с ЛПУ. Система позволяет обрабатывать, хранить и анализировать обращения застрахованных лиц, медицинских учреждений и администраторов договоров ДМС по вопросам организации медицинской помощи по программам ДМС. Решение также дает возможность провести экспертизу счетов ЛПУ.

Учитывая успешность проекта, в ГСК «Югория» уже сегодня рассматривают развитие внедренной системы, в частности разработку диспетчерского пульта, личного кабинета застрахованных лиц и кабинета HR-менеджера.

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