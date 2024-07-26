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Создатели «Контур.Фокус» вложат 2 миллиарда в «убийцу» Zoom

«СКБ Контур» вложит 2,15 млрд руб. в развитие платформы для корпоративных коммуникаций «Контур.Толк». Продукт должен будет поддерживать протсрантсва мета-приложения, стриминг, образовательную платформы и модули искусственного интеллекта для автоматической расшифровки текста бесед.

Инвестиции в развитие «Контур.Толк»

Компания «СКБ Контур» вложит 2,15 млрд руб. в развитие семейства продуктов для корпоративных коммуникаций «Контур.Толк», Это следует из дорожной карты «Новое общесистемное ПО», подготовленной «Ростелекомом», VK, «Лабораторией Касперского» и «» и утвержденной Правительственной комиссией по цифровому развитию.

Проект состоит из трех треков. Первый трек посвящен доработкам из договоров с крупными клиентами «Контур.Толка», связанными с обеспечением безопасности.

Второй трек посвящен повышению качества видео и звука, оптимизации сервиса (быстродействие, нагрузка на клиентские машины), инфраструктурным доработкам (нагрузочные тестирования, распределение нагрузки между серверами, системы логирование и мониторинга).

Третий трек направлен на появление free-тарифа – комплексного решения, которое можно будет предоставить рынку в сегментах C2C (взаимоотношение покупателя и продавца, не являющихся предпринимателями), B2C (взаимодействие бизнеса с потребителями) и B2C2C (взаимодействие двух компания для оказания услуг потребителям) для повышения узнаваемости продуктовой группы и достижения целей по узнаваемости. Четвертый трек – развитие инструментов безопасности, а также обеспечение функциональностью on-premise и гибридного форматов поставки продукта.

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Фото: «СКБ Контур»
«СКБ Контур» вложит 2,15 млрд руб. в развитие платформы для корпоративных коммуникаций «Контур.Толк»

Функциональность «Контур.Толк» это мета-приложения, стриминг и образовательная платформа.

На первом этапе должна быть разработана продуктовая группа - полнофункциональное on-premise решения для организации видеоконференций с размещением сервиса в контуре организации и MVP (минимально жизнеспособные продукты) с последующей интеграцией.

Запланирована следующая функциональность: ролевая модель для пользователей; раскладка видео, компоновки, закрепления; поддержка широкого спектра устройств для ПК и для терминалов, переговорных комнат, аналитики пространства; поддержка и синхронизация с почтовыми сервисами; SIP (протокол IP-телефонии) в облачной и on-premise версиях; многоязыковая локализация сервиса; нативное мобильное приложение; модули искусственного интеллекта для расшифровки текста в различных режимах и для расшифровки текста «на лету», а также терминология искусственного интеллекта для прецизионного шумоподавления.

На втором этапе запланировано формирование продуктовой группы для поддержки сценариев всех форм синхронной и асинхронной онлайн-коммуникации. В частности, будут реализованы пространство (как мета-приложение) – система, объединяющая различные продукты онлайн-коммуникации для обеспечения положительного клиентского опыта и система видеосвязи.

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Также рамках продукта «Контур.Стрим» будут развиваться стриминговая и вебинарная платформы. Данный продукт будет иметь два трека технического развития: инфраструктурные доработки, расширяющие возможность поддержки большого объема клиентов, и развитие инструментов приглашения на мероприятия, трекинга участников, аналитик посещения мероприятий для выделенного сегмента организаций, которые проводят маркетинговые и рекламные мероприятия в своем бизнесе.

Также в рамках продукта «Контур. Класс» будет создана LMS-система (система управления обучением). Кроме того, запланирована интеграция корпоративного мессенджера, whiteboard («белые доски», приложение для совместной работы и редактирования цифровых досок), почтовые сервисы (будут интегрироваться как партнерский продукт), офисные приложения (средства создания и редактирования документов, таблиц, презентаций и т.п.).

Кто пользуется «Контур.Толк»

Как рассказали Cnews в пресс-службе «СКБ Контур», изначально «Контур.Толк» развивался как продукт для внутреннего потребления, которым пользовалось 10 тыс. сотрудников. С 2022 г. проект стал отдельным продуктов для видеоконференцсвязи. Сейчас его аудитория превышает 500 тыс. человек, а трафик с 2022 г. вырос в 5,5 раз. Продуктом пользуются такие компании, как страховая компания «Югория», металлургическая холдинга «Евраз», сеть дата-центров «РТК-ЦОД» («дочка» «Ростелекома»), производитель продуктов для волос Estel и т.д.

В апреле 2024 г. «Контур.Толк» стал «Пространством для коммуникаций», задачей которого является сохранение цифровых следов рабочего общения. В системе стали присутствовать артефакты - всё, что помогает погрузиться в контекст обсуждения и вернуться к договоренностям. Это записи встреч, расшифровки, резюме, заметки участников и другие файлы. В «Контур.Толк» каждому пользователю доступна история встреч, в которых он участвовал. Можно посмотреть переписку из чата, результаты опроса, запись и расшифровку. За транскрибацию отвечают модели искусственного интеллекта. Участник получает качественный конспект беседы с тайм-кодами, где указаны авторы реплик.

«Контур.Толк» развивается как единое пространство для коммуникаций. Сервис объединяет видеосвязь, чаты, платформу для вебинаров и систему для создания онлайн-курсов. Пространство в «Контур.Толк» — это защищенная среда организации. Компания может заводить в сервис данные сотрудников, выдавать им доступы и роли, управлять настройками. «Например, когда новый специалист приходит в компанию, он получает доступ в сервис, а если увольняется, этот доступ теряет, - поясняют в пресс-службе компании. - Благодаря этому, даже если ссылка на встречу попадет не в те руки, человек не сможет подключиться к созвону. Войти в чат тоже не получится без корпоративной учетной записи».

Чем известна «СКБ Контур»

«СКБ Контур» - екатеринбургская ИТ-компания, разрабатывающая облачные решения для автоматизации бизнеса: электронный документооборот, бухгалтерия, электронная подпись, работа с маркировкой, проверка контрагентов, интернет-отчетность. Также компания создала базу данных о владельцах организаций «Контур.Фокус».

Российский рынок унифицированных коммуникаций

По оценкам J’Son & Partners, российский рынок унифицированных коммуникаций в 2023 г. составил 81 млрд руб., увеличившись за год на 22%. После массового ухода иностранных вендоров доля российских разработчиков выросла с 29% в 2021 г. до 45% в 2023 г. К 2028 г. рынок вырастит до 164 млрд руб., доля российских разработчикво на нем составит 91%.

Рынок унифицированных коммуникаций состоит из сегментов ВКС (видеоконференсвязь), корпоративной телефонии и корпоративных почтовых решений. Основными участниками рынка из числа российских компаний являются Iva Technologies, TrueConf, «МТС.Линк» (бывший Webinar) и VK.

Также на рынке присутствуют продукты Dion, SberJazz, Vinteo, eXpress, «Яндекс.Телемост» и Eltex. Основные зарубежные участники этого рынка - Zoom, Microsoft Teams и Cisco.

Недавно IVA Technologies провела IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже. Объем размещения составил 3,3 млрд руб., продавцами выступили существующие акционеры компании.

Игорь Королев

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