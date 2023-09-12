В Примсоцбанке появился дополнительный канал коммуникации с клиентами — «Dynamika онлайн-офис»

Компания «Динамика» внедрила в ИТ-ландшафт Примсоцбанка решение «Dynamika онлайн-офис». Решение позволяет потенциальным клиентам банка авторизоваться на сайте и заполнить все необходимые данные по заявке. После этого банк получает заявку на продукт с большим набором информации по клиенту, что позволяет отсеять спам-заявки и не тратить на них время. Благодаря решению компании «Динамика» в банке появилась возможность дополнительной коммуникации клиентов со специалистами банка.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — участник банковской сферы Дальнего Востока, региональная сеть которого насчитывает 55 точек присутствия в 36 населенных пунктах России. Компания «Динамика» сотрудничает с банком с 2018 г., и за это время в ИТ-ландшафт было внедрено несколько компонентов ИТ-экосистемы Dynamika: «Dynamika фронт-офис» для обслуживания физических лиц, «Dynamika кредитный конвейер» и Dynamika AML.

Внедрение «Dynamika онлайн-офиса» помогло Примсоцбанку превратить форму регистрации в полноценный канал общения с клиентами, а также обеспечило удобное взаимодействие между клиентом и банком. При этом вся коммуникация происходит без посещения банка.

Благодаря «Онлайн-офису» клиенты могут подавать заявки и осуществлять все последующие действия через личный кабинет, включая отправку дополнительных документов, общение со специалистами банка и отслеживание статуса заявки.

В перспективе интеграция компонентов экосистемы Dynamika позволит банкам не только упростить взаимодействие с клиентами, но и иметь возможность автоматически рассчитывать в выдавать клиентам персонализированные предложения, например, по продукту «Овердрафт» для бизнеса.

Сотрудничество компании «Динамика» с Примсоцбанком продолжается, ведется работа как по развитию существующих, так и по внедрению новейших решений. Планируется внедрение других продуктов Dynamika в имеющийся ИТ-ландшафт банка.

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Проект «Dynamika онлайн-офис» реализуется участником проекта «Сколково». Компания «Динамика» более 15 лет совместно с банками-партнерами решает задачи цифровой трансформации.