Разделы

Бизнес
|

«Динамика» стала резидентом кластера ИТ «Сколково»

«Динамика», разработчик решений для финансового сектора, получила статус резидента кластера информационных технологий в «Сколково». Экспертная комиссия высоко оценила проект «Цифровая IT-экосистема Dynamika для обслуживания клиентов в банке» и заинтересовалась решениями компании.

Экосистема Dynamika состоит из компонентов, каждый из которых закрывает определенный бизнес-процесс или точку взаимодействия с клиентом. Все компоненты объединены в экосистему с общей ролевой моделью и системой доступа. Благодаря этому возможно полностью цифровизировать клиентский путь в банке – от первого обращения до завершения обслуживания. Помимо цифровизации банковских процессов, решение позволяет в каждый компонент добавить элемент продаж. Таким образом клиенты компании «Динамика» не просто экономят, но и дополнительно зарабатывают, превращая каждую точку касания в продающую.

«Мы рады стать резидентом кластера информационных технологий в «Сколково». Статус резидента подтверждает тот факт, что наши решения востребованы, эффективны и полезны для финансового сектора, — отметил Олег Бессонов, генеральный директор компании «Динамика». — Это значимый шаг для нас, который позволит усилить нашу позицию в области инноваций и ускорить развитие технологических решений. Мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с другими резидентами и вклада в экосистему «Сколково».

Выручка крупнейших поставщиков ИИ-решений выросла почти на 70%
CNews Analytics

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры будет строить сверхважную ГИС на процессорах «Эльбрус»

Программисты вымрут через 5 лет, вместо них будет работать ИИ. Массовые увольнения уже начались

Команда Тагира Яппарова вслед за своим лидером перешла Softline

Биржа наказала российский кикшеринговый сервис за малый объем торгующихся акций

Россияне прекращают покупать ноутбуки. На рынке катастрофический обвал

CNews Analytics опубликовал CNews100 — рейтинг 100 крупнейших ИТ-компаний России

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Какие гаджеты взять с собой в отпуск: выбор ZOOM

Лучшие проточные электрические водонагреватели до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Экзотическая материя: физики наткнулись на материал, состоящий из бозонов

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия
Показать еще