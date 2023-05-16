«Динамика» представила «Онлайн-офис» для организации полноценной коммуникации банка с клиентом

Компания «Динамика» разработала «Онлайн-офис» для регистрации клиентов и их продуктов. Особенность решения в том, что помимо интерфейса для клиентов есть окно операциониста, внутренний процесс рассмотрения заявки и инструмент продаж через персональные предложения.

«Онлайн-офис» Dynamika представляет собой настраиваемое под требования банка решение, а ссылку на регистрацию в «Офисе» удобно разместить в любом месте: на сайте, маркетплейсе или в персональном письме клиенту. При регистрации от клиентов и неклиентов банка требуется только номер телефона, никаких дополнительных ключей и электронной подписи, что значительно облегчает процесс. Работа операциониста тоже упрощается, так как по нежелательным заявкам, согласно политике банка, может быть предусмотрен автоматический отказ, что позволяет экономить время сотрудника на обработку нерелевантных заявок.

Важное преимущество «Онлайн-офиса» Dynamika заключается в гиперперсонализированных и информационных сообщениях: как только клиент входит в ЛК система автоматически рассчитывает сегмент, на основании имеющихся о клиенте данных и формирует специально для него персональные предложения. Эти предложения клиент сразу видит в «Онлайн-офисе» в виде ярких баннеров. Это повышает вероятность того, что клиент будет заинтересован в новых продуктах и услугах банка, что, в свою очередь, увеличивает количество продаж и доходы.

На этапе оформления заявки от клиента требуется минимум усилий, так как часть информации заполняется автоматически из открытых источников. После прохождения регистрации клиент получает удобный интерфейс, где может отслеживать весь процесс работы с заявкой от принятия до одобрения, а банк получает канал дополнительных продаж и общения по ранее поданным заявкам. Помимо подачи заявки реализован механизм подписания документов, включая кредитные договоры, заявления на открытие счета и другое. Также, сразу после регистрации заявки банк получает информацию о новом клиенте, даже если заявка не заполнена до конца, все данные, которые клиент успел внести, передаются в CRM банка.

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«Онлайн-офис» также интегрируется с различными компонентами банковской экосистемы, включая CRM и «Кредитный конвейер», что упрощает и ускоряет процесс обработки заявок и регистрации продуктов. Это обеспечивает гладкое взаимодействие между клиентом и банком, улучшает качество обслуживания и повышает удовлетворенность клиентов.

«Онлайн-офис» и «Кредитный конвейер» создают общую экосистему, позволяющую сотрудникам работать в привычном интерфейсе, а клиентам оперативно узнавать на каком статусе рассмотрения находится их заявка, отвечать на вопросы специалистов банка, получать персональные предложения по предодобренным кредитным продуктам. Кроме того, решение можно быстро внедрить и оно не требует больших затрат, также, возможен вариант использования, как сервиса (SaaS) с ежемесячной оплатой, что делает «Онлайн-офис» доступным для многих банков.