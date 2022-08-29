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Банк «Дальневосточный» внедрил «Dynamika кредитный конвейер»

Банк «Дальневосточный» внедрил «Dynamika кредитный конвейер». За счет внедрения решения банк ускорил обработку кредитных заявок в 3 раза, а также сделал процедуру выдачи кредитов в целом более прозрачной и управляемой с точки зрения бизнес-процесса.

«Дальневосточный» – банк регионального значения, головной офис которого находится во Владивостоке. На сегодняшний день учреждение включает в себя более 30 отделений на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Банк позиционирует себя как универсальный финансовый институт, но фокусируется, главным образом, на кредитовании юридических и физических лиц.

В «Динамику» банк обратился с запросом на автоматизацию и оптимизацию существующего процесса кредитования. Специалистам компании нужно было выстроить процесс работы с кредитными заявками так, чтобы он проходил максимально оперативно и гладко на всех этапах – от первичного оформления и обработки, до различных проверок сотрудниками банка и непосредственной выдачи кредита клиенту.

Решением для этой задачи стал универсальный модуль «Dynamika кредитный конвейер», реализованный на базе собственной ROOT-платформы Dynamika, который позволяет: упростить запуск новых кредитных продуктов и внедрение изменений в уже существующие за счет использования BPM-движка Camunda и бесшовной интеграции с платформой «ЦФТ-банк»; в 3 раза ускорить процесс заполнения кредитных заявок операционистами за счет автоматической подстановки данных из АБС, а также интеграции с сервисами проверки контрагентов; в 2 раза сократить общее время рассмотрения заявок за счет частичной автоматизации проверок и оптимизации бизнес-процесса в целом; автоматизировать обработку заявок, поступающих с дистанционных каналов (ДБО, сайт банка) за счет прямой интеграции с «Кредитным конвейером».

Внедрение модуля проходило в несколько этапов. На первом этапе, с августа 2021 по январь 2022 гг., специалисты запустили в рамках «Кредитного конвейера» выдачу потребительских кредитов. Следующим этапом (запуск в июне 2022 г.) стали ипотечные кредиты, а завершающим этапом станут «Автокредиты» (запуск запланирован на осень 2022 г.).

Параллельно с внедрением кредитных продуктов специалисты «Динамики» также прорабатывали интеграцию «Кредитного конвейера» с сайтом банка, поскольку было важно оптимизировать работу с заявками по всем направлениям сразу.

По словам начальника управления розничного кредитования банка «Дальневосточный» Ирины Олесик, внедрение «Кредитного конвейера» привело к целому ряду положительных изменений в работе кредитного отдела. За счет автоматизации процессов, которые раньше выполнялись вручную, банку удалось значительно ускорить обработку кредитных заявок на всех этапах – от заполнения и проверки анкеты клиента, до формирования кредитного договора и подготовки кредитной документации. Кроме того, перенаправление потока заявок через отдел андеррайтинга позволило существенно повысить уровень экспертизы по кредитным заявкам, а внедрение системы автоматического контроля дало возможность существенно снизить операционные риски.

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Защита данных

В числовом выражении результаты реорганизации процесса работы по кредитным заявкам выглядят так: по данным банка, количество ипотечных кредитных договоров за период с 1 июля по 20 августа 2022 г., по сравнению с аналогичным периодом за 2021 г., выросло в 3 раза. При этом фактический полноценный запуск всех видов ипотечных продуктов в «Кредитном конвейере» состоялся только 18 июля 2022 г.

«На данном этапе мы оптимизировали уже существовавший в банке бизнес-процесс, – отметил руководитель проектов компании «Динамика» Антон Нестеренко. – Мы разгрузили всю «фронтовую часть», а именно операционистов и других сотрудников банка, которые работают с кредитными заявками и обеспечивают всей необходимой информацией андеррайтеров, которые принимают окончательное решение о выдаче кредита».

По словам Нестеренко, разгрузка отдела андеррайтинга – это следующий этап работы. Для этих целей у компании «Динамика» также есть специальная разработка – модуль для автоматизации принятия решений. В рамках внедрения модуля вводятся понятия так называемых белой и черной зоны, в которых часть кредитных заявок отсеивается и одобряется автоматически. Таким образом, для ручного рассмотрения остаются только «серые» заявки – то есть те, которые не попадают ни в одну из этих зон.

Договор на внедрение данного модуля был подписан в начале августа, предполагаемый срок окончания работ – октябрь 2022 г.

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