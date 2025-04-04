«Госуслуги» будут блокировать доступ к финансовой информации при подозрении на взлом пользователя

Подозрительные действия пользователя на Едином портале государственных и муниципальных услуг приведут к ограничению доступа к разделам с финансовой информацией для защиты от мошенничества. Сотрудники Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России уточняют, что при подозрении на мошеннические действия доступ может быть ограничен к разделам «Доходы и налоги», «Работа и пенсия», а также «Льготы и выплаты».

Ограничение доступа

На Едином портале государственных и муниципальных услуг («Госуслуги») ограничат доступ к финансовой информации при подозрении на мошенничество, об этом CNews сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России.

На «Госуслугах» ограничат доступ к финансовой информации в личном кабинете на 72 часа при подозрении, что профилем завладели мошенники.

«Для борьбы с мошенниками принято еще одно нововведение. Если действия пользователя вызывают подозрения, доступ к чувствительным разделам личного кабинета ограничат на 72 часа», — сообщила CNews пресс-служба Минцифры.

CNews Доступ к личной финансовой информации на «Госуслугах» будут ограничивать на 72 часа при подозрении на взлом пользовательского аккаунта

Мера на «Госуслугах» может коснуться разделов «Доходы и налоги», «Работа и пенсия», а также «Льготы и выплаты». Кроме того, при подозрении на взлом аккаунта пользователь не сможет войти с помощью «Госуслуг» на сайты микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение «Госключ».

В ведомстве добавили CNews, что если доступ в заблокированный профиль необходим раньше, то нужно обратиться в центр обслуживания и предоставить паспорт и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Защита данных

1 апреля 2025 г. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту россиян от кибермошенничества. Согласно проекту, в России будет внедрен механизм обмена данными в режиме реального времени между государственными структурами, банковскими учреждениями и операторами мобильной связи.

Сами изменения коснутся, в частности, работы портала «Госуслуги». Так, согласно новому закону, пользователи будут получать два сообщения при смене пароля от личного кабинета: первое — предупреждающее, второе — с кодом подтверждения.

Самозапрет на выдачу кредитов

С 1 марта 2025 г. вступил в силу закон о самозапрете на выдачу кредитов (кроме ипотечных, образовательных и автокредитов). Как писал CNews, для такого запрета гражданин России должен подать заявление через «Госуслуги» или в многофункциональный центр (МФЦ). Возможен полный отказ от потребительских займов или ограничение только на дистанционные способы оформления. Мера вводится для борьбы с мошенниками и для лучшего контроля собственных финансовых решений.

Интерес к этой услуге проявили вдвое больше пользователей госпортала. Сотрудники Минцифры отметили CNews, что слово «самозапрет» возглавило топ запросов роботу Максу на «Госуслугах» — он дал уже 3,4 млн консультаций о добровольном запрете на кредитование. За два дня действия закона, позволяющего установить добровольный самозапрет на кредиты через «Госуслуги», воспользовались 1,7 млн человек. Средний возраст заявителя — 53 года.

Для борьбы с кредитными мошенниками в феврале 2025 г. Президентом России Владимиром Путиным был подписан закон об охлаждении при выдаче потребительских кредитов. Согласно документу, кредитор сможет передать заемщику денежные средства не раньше чем через четыре часа для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. руб. и минимум через 48 часов для сумм свыше 200 тыс. руб.

Предполагается освобождение заемщика от долговых обязательств в случае нарушений банком или микрофинансовыми организациями (МФО) антифрод-процедур. Так, если банк или МФО не проверяли кредитную заявку на предмет мошенничества, выдали заем с нарушением процедур и впоследствии было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств у заемщика, то с него не будут требовать возвращения украденного кредита.

ИТ-сервис на «Сим-карты»

1 апреля 2025 г. на «Госуслугах» стал доступен сервис «SIM-карты», где можно увидеть, сколько и каких абонентских номеров зарегистрировано на пользователя у операторов связи, об этом также сообщалось на CNews.

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Григоренко отметил, что зачастую при расследовании дел возникает ситуация, когда предполагаемый номер телефона оказывается фактически украденным. Новая же функция позволит россиянам временно запретить любое оформление SIM-карты на собственное имя. «Даже если мошенники и добудут персональные данные, у них не было бы возможности оформить номер телефона и использовать его для мошеннических действий», — объяснил Григоренко.