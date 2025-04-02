На «Госуслугах» можно увидеть все свои сим-карты

Узнать, сколько абонентских номеров оформлено на гражданина России, и заблокировать лишние теперь можно на «Госуслугах». На портале запущен сервис «Сим-карты». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Почему важно знать о своих номерах

Телефонные мошенники, совершая преступления, могут использовать незаконно оформленные номера. Проверив свои договоры с мобильными операторами, можно быть уверенным, что на гражданина не зарегистрирована «серая» SIM-карта.

Чтобы злоумышленники не могли оформлять SIM-карты для массовых обзвонов, были введены ограничения по количеству номеров на одного человека.

Сколько номеров может быть у человека

У гражданина России – с 1 ноября 2025 г. не более 20. У иностранца – с 1 июля 2025 г. не более 10.

Если SIM-карт будет больше, обслуживание приостановят по всем номерам.

Что делать, если номеров много, они не актуальны или подозрительны

По номерам, которые вызывают вопросы, на «Госуслугах» можно приостановить договор. Затем обратиться к оператору для выяснения обстоятельств

Лишний или неактуальный договор связи можно расторгнуть, подав заявление оператору на «Госуслугах». Предварительно нужно будет погасить задолженность, если она есть

Если оператор еще не подключился к этому функционалу сервиса, нужно обратиться в его офис.

В правилах заключения договоров связи при этом ничего не меняется.