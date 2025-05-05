Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2025 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 1 апреля 2025 г. №41-ФЗ «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В рамках борьбы с телефонным мошенничеством устанавливается: самозапрет на заключение договоров об оказании услуг связи без личного присутствия; запрет на передачу SIM-карт третьим лицам (кроме близких родственников); самозапрет на спам-обзвоны и рассылки; обязательная маркировка всех исходящих телефонных вызовов от организаций.

Создадут специальную ГИС, в которой будет храниться информация о лицах, совершивших противоправные действия через сети связи общего пользования, в т. ч. об абонентских номерах, используемых в этих целях. Доступ к ней получат Генпрокуратура, Следственный комитет, ЦБ, кредитные организации, операторы связи, а также ФОИВ и организации, перечень которых установит Правительство.

Сотрудникам госорганов, банков, операторов связи, цифровых экосистем запрещено общаться с гражданами и клиентами через иностранные мессенджеры.

В сфере финансового рынка, в частности, ужесточаются требования к идентификации заемщиков при оформлении микрозаймов в электронной форме.

Любой человек сможет назначить свое доверенное лицо, к которому кредитная организация будет обращаться за подтверждением операции по выдаче наличных или оформлению кредита.

Кредитные организации, владельцев агрегаторов и операторов обязали предоставлять с использованием СМЭВ сведения, запрашиваемые оперативниками и органами ФСБ.

Закон вступает в силу с 1 июня 2025 г., за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.

Федеральный закон от 21 апреля 2025 г. №100-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статьи 9 и 11 Федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»

С 1 сентября 2025 г. будет действовать полный запрет на ведение иноагентами просветительской и образовательной деятельности.»

Заявление о предоставлении лицензии на образовательную деятельность будет возвращено, действие лицензии будет прекращено, если соответственно соискатель лицензии или лицензиат является иноагентом.

Вводится запрет на получение иноагентами муниципальной поддержки и на включение в реестр социально ориентированных НКО.

Будет уточнен перечень лиц, которые обязаны сопровождать распространение материалов иноагентов или информации, касающейся их деятельности, указанием на свой статус.

Федеральный закон от 21 апреля 2025 г. №94-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи»

Определен порядок создания и выдачи квалифицированных сертификатов ключа проверки электронной подписи для госорганов, сведения о которых не включены в ЕГРЮЛ. Удостоверяющий центр Казначейства России выполнит необходимые процедуры при условии внесения сведений о таких госорганах в специальный перечень.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2025 г.

Федеральный закон от 7 апреля 2025 г. №59-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

С 1 июля 2025 г. вносятся изменения в КоАП.

При наличии технической возможности любые процессуальные документы можно будет направлять в электронном виде. Также урегулировано дистанционное участие в производстве по видеосвязи.

Федеральный закон от 7 апреля 2025 г. №60-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Правительство, госорганы, Верховный Суд, Судебный департамент и Банк России в пределах своих полномочий определят порядок подачи и направления процессуальных документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.

Требования к техническим и программным средствам, используемым при организации применения систем видео-конференц-связи и веб-конференции, при выполнении документов в электронном виде и подписании их электронной подписью, к использованию Интернета для направления электронных документов, другие требования, связанные с использованием документов в электронном виде при рассмотрении дела об административном правонарушении, и перечень приобщаемых к делу бумажных документов определяются в порядке, установленном Верховным Судом, Судебным департаментом и Правительством в пределах своих полномочий.

Закон вступает в силу с 1 июля 2025 г.

Федеральный закон от 7 апреля 2025 г. №58-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»

Правительство установит требования к компьютерным системам, базам данных и радиоэлектронному оборудованию, а также порядок и сроки перехода критической инфраструктуры на российское ПО. В финансовых сферах этот процесс нужно согласовать с Банком России.

В каждой отрасли Правительство определит типы информсистем, которые нужно будет относить к значимым объектам критической информационной инфраструктуры.

Компании, использующие критическую инфраструктуру, должны выполнять требования властей и вовремя заменять программы на отечественные.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 г.

Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2025 г. №219 «О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по информационной безопасности по должностям, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2018 г. №648»

Уточнено, что в состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по информационной безопасности входит первый заместитель (заместитель) директора ФСТЭК, а не заместитель директора ведомства.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2025 г. №214 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 30 марта 2022 г. №166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»

С 1 января 2025 г. органам госвласти и заказчикам запрещено использовать иностранное ПО на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры, если иное не установлено федеральным законом.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2025 г. №550 «Об утверждении Правил формирования и утверждения перечня главных администраторов доходов бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»

С 1 июля 2026 г. будут действовать поправки к БК РФ, предусматривающие формирование в ГИИС «Электронный бюджет» перечня главных администраторов доходов бюджета государственного внебюджетного фонда. Определен порядок.

Перечень будет состоять из реестровых записей, включающих коды и наименования главных администраторов доходов, а также коды вида и подвида доходов и их наименования. Определены участники формирования перечня, порядок его корректировки.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2026 г. и применяется начиная с бюджетов государственных внебюджетных фондов на 2027 г. и плановый период 2028 и 2029 гг.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2025 г. №493 «Об утверждении Правил принятия мотивированного решения о признании сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копией заблокированного сайта»

Правительство утвердило новые правила признания интернет-сайта копией заблокированного ресурса. Соответствующее решение теперь будет принимать Роскомнадзор, а не Минцифры. Такой документ должен содержать в т. ч. доменное имя копии заблокированного сайта и реквизиты решения Московского городского суда. Критерии признания сайта копией заблокированного не изменились.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2025 г. №553 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Урегулировано взаимодействие ГИС мониторинга северного завоза с системой мониторинга движения лекарств. Предусмотрена передача сведений об обороте лекарств на соответствующих территориях, осуществляемом субъектами обращения лекарств - участниками завоза.

Кроме того, предусмотрено взаимодействие ГИС с ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Национальной системой пространственных данных, Единой системой нормативной справочной информации, ЕСИА физлиц с использованием биометрических персональных данных, а также Национальной цифровой транспортно-логистической платформой и единой платформой цифровых сервисов Северного морского пути после ввода их в эксплуатацию.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2025 г. №547 «О признании утратившим силу подпункта «г» пункта 11 Положения о федеральной государственной информационной системе «Генеральная схема развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации»

Исключено положение об обязательном взаимодействии ГИС «Генеральная схема развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации» с ГАС «Управление».

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. №482 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

В связи с поправками к Закону о едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России, скорректированы правила первоначального включения данных в регистр и направления информации для его формирования.

В перечень вносимых в регистр идентификаторов включены водительское удостоверение, данные об опекунах и о попечителях, о признании гражданина недееспособным. К поставщикам сведений отнесен СФР.

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2025 г. №460 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. №1488»

Скорректированы правила предоставления регионам трансфертов на восстановление автодорог при ликвидации последствий ЧС.

Указано, что под восстановлением понимается проведение работ по строительству, реконструкции, капремонту и ремонту. Соглашения о финансировании будут заключать в системе «Электронный бюджет».

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2025 г. №450 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2009 г. №953»

Внесены изменения в порядок обеспечения доступа к информации о деятельности Правительства, подведомственных ему организаций и федеральных органов исполнительной власти.

Минэкономразвития будет обеспечивать мониторинг и ведение сводного реестра открытых данных с использованием ФГИС «Портал открытых данных Российской Федерации». Поправки приняты в связи с выводом из эксплуатации АИС «Мониторинг госсайтов».

Постановление вступает в силу с 1 января 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2025 г. №448 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 г. №658»

С 1 апреля 2025 г. Федеральное казначейство на базе ГИИС «Электронный бюджет» уполномочено проводить автоматизированный мониторинг цен в отношении госконтрактов на поставку вооружения, военной и специальной техники, заключенных Минобороны, а также контрактов, заключенных в целях исполнения указанных госконтрактов.

В связи с этим уточнен порядок функционирования ГИИС. Дополнен перечень информсистем, с которыми она взаимодействует. Определен порядок обеспечения доступа к информации из ГИИС для автоматизированного мониторинга.

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2025 г. №447 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. №555»

Обновлен порядок поступления на целевое обучение. Не все заказчики обязаны размещать предложения на цифровой платформе «Работа в России». Уточнен порядок размещения в электронном виде сведений о заявках и о зачислении на обучение.

Вводится механизм отложенных обязательств гражданина в случае продолжения обучения на следующем уровне высшего образования. Гражданин вправе заключить следующий договор, только если предшествующим договором установлено право на освобождение от ответственности.

Пересмотрен порядок предоставления мер поддержки.

Установлены случаи, когда можно изменить регион или муниципалитет, в котором будет трудоустроен гражданин, если заказчиком выступает регион или муниципалитет.

Особенности приема и целевого обучения в интересах отдельных федеральных органов власти с обязательством по прохождению военной службы по контракту после завершения обучения устанавливаются отдельными актами Правительства.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2025 г. №854-р

ПАО «Ростелеком» включено в перечень провайдеров хостинга, предоставляющих вычислительные мощности для размещения информации в системе, постоянно подключенной к Интернету, операторам государственных и муниципальных информсистем, а также информсистем государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2025 г. №814-р

Расширен состав информации, содержащейся в АИС страхования, предоставляемой госорганам, иным лицам, которым государством делегированы властные полномочия.

Включена информация о договорах в рамках международных систем страхования.

Информация Федеральной налоговой службы от 22 апреля 2025 г. «Самозанятые граждане могут продолжать обмениваться электронными документами и после завершения пилотного проекта»

ФНС завершила пилотный проект по внедрению электронного документооборота с самозанятыми, который проводился с сентября 2024 г. по март 2025 г.

С помощью мобильного приложения оператора электронного документооборота (ЭДО) или смартфона с функцией NFC можно составлять, подписывать и направлять заказчикам электронные акты выполненных работ/оказанных услуг.

Однако самозанятые могут продолжать обмениваться электронными документами со своими заказчиками. Необходимо уточнить у заказчика готовность к обмену документами, а также выбрать оператора ЭДО.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 21 апреля 2025 г. «Успейте подтвердить аккредитацию ИТ-компании до 1 июня»

Аккредитованные ИТ-компании должны ежегодно подтверждать свой статус, подавая заявление на Госуслугах. В этом году форма будет открыта с 7 мая по 1 июня включительно. Разъяснено, что нужно указать в форме и что еще необходимо для подтверждения аккредитации.

Не нужно подавать заявление компаниям: созданным в 2025 г.; тем, кто получит аккредитацию по итогам рассмотрения заявлений, поданных после 25 апреля текущего года; применявшим пониженные тарифы страховых взносов в I квартале 2025 г.

Подать в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну, с кодом 20009 должны все аккредитованные ИТ-компании, в том числе получатели льгот. В противном случае они не смогут подтвердить свой статус и лишатся аккредитации.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 3 апреля 2025 г. «Госуслуги ограничат доступ к финансовой информации при подозрении на действия мошенников»

Если действия пользователя вызывают подозрения, доступ к чувствительным разделам личного кабинета Госуслуг ограничат на 72 часа: «Доходы и налоги»; «Работа и пенсия»; «Льготы и выплаты».

Минцифры напоминает, что никому никогда нельзя сообщать логин, пароль и сведения о втором факторе защиты, например код из SMS.

При подозрении на взлом аккаунта, как и раньше, будет ограничена возможность войти с помощью Госуслуг на чувствительные ресурсы. Например, нельзя будет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение «Госключ».

Чтобы разблокировать доступ к разделам раньше 72 часов, нужно обратиться лично с паспортом и СНИЛС в центр обслуживания.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 1 апреля 2025 г. «Закон против мошенников: приняты новые меры для защиты граждан»

Сотрудникам госучреждений, банков и операторов связи запретили использовать иностранные мессенджеры для звонков и сообщений клиентам.

Продавцы на маркетплейсах могут пройти верификацию через Госуслуги и получить специальную отметку.

Госуслуги не будут отправлять сообщения для входа в аккаунт во время телефонного разговора. Код придет только после завершения звонка.

На Госуслугах и в МФЦ можно запретить заключение договоров связи без личного присутствия.

Гражданин может назначить доверенное лицо, у которого банк будет дополнительно подтверждать финансовые операции.

От анонимных рекламных обзвонов можно отказаться. При входящем звонке на экране телефона будет отображаться, какая организация звонит.

Пользоваться сим-картой может только владелец, а передавать ее можно только близким родственникам.