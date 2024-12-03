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ГК «Солар»: сайты по предзаказу роботов Tesla могут оказаться поддельными

Специалисты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» обнаружили русскоязычные подозрительные сайты по продаже роботов Tesla за год до официального старта продаж, которые с большой вероятностью могут оказаться фейковыми.

Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар», сказал: «Согласно заявлениям Илона Маска, Tesla Bot поступит в продажу в конце 2025 г., то есть через год. Но в Рунете уже появляются сайты, предлагающие оформить предзаказ на человекоподобного робота, и собирающие контактные данные пользователей. Как именно данные будут использованы — неизвестно. На сайте нельзя найти информацию о владельцах компании, которая предлагает оформить предзаказ. Единственные данные — телефон, но, если верить поиску «Яндекса», номер принадлежит неизвестным установщикам систем видеонаблюдения из Москвы, о которых также не удалось найти официальной информации. Пока количество подобных сайтов по продаже роботов Tesla в России исчисляется единицами — это связано и с высокой стоимостью роботов (по предварительным расчетам, Tesla Bot будет стоить порядка 3 млн руб.), и с датой продаж. Мы не исключаем, что ближе к старту продаж число фейковых ресурсов будет расти».

Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» рекомендуют: не предоставлять личные данные, включая логины и пароли от социальных сетей и мессенджеров, а также коды двухфакторной аутентификации на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также в разговоре с незнакомыми людьми; пользоваться исключительно официальными ресурсами (и проверять их точный адрес через поисковик); использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.

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