Акселератор ВТБ стал партнером программы акселерации Ассоциации развития финансовой грамотности

Акселератор ВТБ стал партнером программы акселерации для финтех-проектов от Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ). Главная цель программы — рост числа сервисов, ориентированных на защиту населения от ошибок в области финансов и развитие финансовой грамотности. Прием заявок на участие от инновационных команд открыт до 20 октября.

К участию приглашаются финтех-стартапы, созданные не ранее 2013 года и ориентированные на быстрый рост, масштабирование и повышение качества и эффективности оказания финансовых услуг, а также студенческие проекты схожей тематики.

Программа призвана облегчить запуск пилотных проектов между финансовыми институтами — партнерами Акселератора АРФГ — и финтех-стартапами. До 31 октября будет сформирован топ-10 проектов для онлайн-участия в программе. Старт программы запланирован на ноябрь 2023 года.

Акселератор ВТБ — площадка для сотрудничества стартапов с одним из крупнейших банков, созданная в 2018 году. С начала 2023 года Акселератор рассмотрел и оценил почти 300 технологических стартапов с российского рынка и реализовал более 20 пилотных проектов, что сопоставимо с результатами за весь 2022 год. Значительную долю проектов составляют решения в области импортозамещения — около 20%. Запуски осуществляются в режиме fast track, средняя продолжительность пилотирования одного проекта составляет три месяца.

В базе Акселератора ВТБ сегодня — более 2,6 тыс. стартапов. За четыре года работы более 95 из них запустили пилотные проекты с банком. Число подразделений-заказчиков банка превышает 70, многие из которых на регулярной основе пользуются сервисами Акселератора. А показатель конверсии пилотных проектов в промышленные внедрения в банке сегодня составляет более 30%, что превышает среднерыночный уровень.

«Акселератор ВТБ сегодня не только помогает подразделениям банка исследовать и пилотировать инновационные технологические решения с открытого рынка, но и активно поддерживает проекты по его развитию. Подобные партнерства позволяют объединить усилия участников рынка для плодотворного взаимодействия в реализации финтех-проектов со стартап-командами», — комментирует директор Акселератора ВТБ Наталия Дегтярева.