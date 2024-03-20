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В аэропорту Самары расширили покрытие LTE

Теперь авиапассажирам проще заказать такси или связаться с близкими на борту самолета в ожидании выхода. Инженеры «МегаФона» увеличили территорию покрытия высокоскоростной сети в главной воздушной гавани области. В результате скорость мобильного интернета на перронах и летном поле выросла в три-четыре раза. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

После запуска дополнительного телеком-оборудования скорость мобильной передачи данных внутри и вокруг аэропорта «Курумоч» может достигать 100 Мбит/с. Средние значения держатся на уровне 30-40 Мбит/с. С таким интернетом потребуется несколько минут, чтобы загрузить пару серий любимого сериала или полнометражный фильм — для просмотра во время полета. Сделать это можно на всех этапах посадки в самолет, до перевода устройства в авиарежим.

За год потребление интернет‑трафика на самарском аэровокзале увеличилось на 20%. Самый востребованные сервисы в ожидании вылета — соцсети и мессенджеры. На общение абоненты расходуют 32% от всего объема данных. На вершине рейтинга — «ВКонтакте» и Telegram. Треть информации приходится на видеохостинги и онлайн‑кинотеатры. Пассажиры также часто обращаются к музыкальным платформам, банковским приложениям, навигаторам, игровым сайтам.

«Смартфон — полезный спутник "летающих" путешественников: помогает скоротать время, решить рабочие вопросы, проверить информацию о рейсе, найти на карте нужную локацию. В преддверии отпускного сезона мы провели работы по улучшению качества и стабильности сигнала не только для пассажиров, а также сотрудников аэродромной службы, которым необходимо оставаться на связи в течении всего рабочего времени», — сказал Виктор Югай, директор «МегаФона» в Самарской области.

Порядка 10% всего интернет-трафика в аэропорту приходится на гостей из других регионов страны. Только в феврале здесь побывали туристы из 77 областей, республик и краев. Чаще других авиатранспортом приезжали в Самару абоненты оператора из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, Свердловской и Нижегородской областей.

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Цифовизация

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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