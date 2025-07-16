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«Купибилет»: запущен visa checker – проверка визовых требований для путешествий

Сервис по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет» добавил на сайт новый инструмент – visa checker, который позволяет за несколько секунд узнать, нужна ли виза для поездки в любую страну мира. Об этом CNews сообщили представители «Купибилет».

Теперь пользователю достаточно указать свое гражданство и страну назначения – система моментально покажет, требуется ли виза, можно ли получить ее онлайн, по прилету или вовсе обойтись без нее. Если обойтись без визы можно, то система покажет и количество дней, которое можно находиться в стране. Информация отображается на сайте в понятном виде и основана на анализе сайтов-консульств разных стран.

«Мы стараемся упростить планирование путешествий на всех этапах – от идеи о будущем путешествии до посадочного талона. С visa checker пользователи сразу понимают, какие страны открыты для них и что нужно для поездки. Это помогает быстрее принять решение и проанализировать ситуацию не посещая самостоятельно множество сайтов», – сказали представители «Купибилет».

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