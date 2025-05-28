Telegram получит $300 млн за то, что приютит интеллектуального бота Илона Маска

Павел Дуров и Илон Маск договорились об интеграции интеллектуального чат-бота Grok в Telegram. За это Telegram получит $300 млн и половину доходов от платных подписок на Grok, совершенных через мессенджер.



Партнерство Telegram и xAI

Telegram договорился с корпорацией xAI американского миллиардера Илона Маска (Elon Musk) об интеграции возможностей интеллектуального чат-бота Grok в мессенджер. Об этом в своем канале сообщил основатель Telegram Павел Дуров. Grok будет доступен как пользователям Telegram напрямую, так и через встроенные приложения.

Партнерство заключено на срок один год. Согласно его условиям, Telegram получил $300 млн от xAI в виде наличных и активов. Кроме того, Telegram будет получать половину от выручки подписок на Grok, сделанных через мессенджер.

Grok — чат-бот на основе алгоритмов генеративного искусственного интеллекта, работающий на базе больших языковых моделей (LLM). Чат-бот может напрямую взаимодействовать с платформой X (бывшей Twitter), принадлежащей Илону Маску.

Сгенерировано Grok AI Telegram получит $300 млн за интеграцию Grok

Согласно выложенной Дуровым презентации, через Grok будут доступны: генерация стикеров и аватаров, модерация групп, проверка фактов, умное редактирование текстов, дайджест документов, пересказ чатов, добавление ссылок, выполнение функций агента для входящих сообщений, интеллектуальный поиск и др.

Облигационный выпуск Telegram

Одновременно Telegram делает новое заимствование на финансовом рынке. Как пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на американскую газету Wall Street Journal, компания разместит облигации на сумму $1,5 млрд под 9% годовых. Целью займа является рефинансирование выпущенных в 2021 г. пятилетних облигаций на сумму $1 млрд со сроком погашения в мае 2026 г. Часть этих бумаг на сумму $400 млн ранее уже была выкуплена Telegram.

К новым облигациям испытывают интерес как действующие кредиторы Telegram — например, американский фонд BlackRock, суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Mubadala, так и новых инвесторов, например, хедж-фонд Citadel.

В случае выхода Telegram на IPO (первичное размещение акций) владельцы нового выпуска облигаций смогут конвертировать их в акции со скидкой 20%, писала ранее британская газета Financial Times (FT). Аналогичная возможность есть у действующих владельцев облигаций Telegram, но с меньшим размером дисконта — 10%.

Также, по данным FT, в 2024 г. Telegram впервые вышел «в плюс» — прибыль компании составила $540 млн против убытка в размере $173 млн за 2023 г.

Выручка компании за 2024 г. выросла в четыре раза и составила $1,4 млрд. Около половины доходов Telegram приходятся на партнерства и экосистемы, еще $250 млн мессенджер заработал на рекламе, $292 млн — на премиальных подписках.

Уголовное дело в отношении Павла Дурова

Препятствием для проведения IPO Telegram может стать уголовное дело в отношении Павла Дурова, заведенное во Франции. Дуров был арестован в августе 2024 г. по прилету в Париж (у бизнесмена, в числе прочего, есть французское гражданство). Вскоре бизнесмена отпустили под залог в размере 5 млн евро и обязательство не покидать страну.

Дурову были предъявлены обвинения по шести пунктам: сговор с целью администрирования онлайн-платформы для обеспечения возможности проведения незаконных транзакций в составе организованной группы; отказ предоставить информацию по запросам уполномоченных органов; соучастие в распространении хакерских программ, распространении изображений несовершеннолетних порнографического характера организованной группой, распространении наркотиков, а также соучастие в мошенничестве организованной группой; обмывание денег, полученных в результате действия организованной преступной группы; предоставление криптографических услуг, направленных на обеспечение конфиденциальности, без обязательного декларирования; незаконное предоставление и импорт средств криптографии.

В марте 2025 г. французский суд разрешил Дурову на несколько недель покинуть страну и выехать в ОАЭ. В настоящее время бизнесмен вернулся во Францию. Но сегодня же Дуров сообщил, что в начале июня он снова будет в ОАЭ, и пообещал хорошие новости.