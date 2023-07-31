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Кредитование Рефинансирование



31.07.2023 Selectel анонсировала размещение третьего выпуска облигаций на 4 миллиарда рублей 1

03.07.2023 «Диасофт» поможет банкам автоматизировать кредитование МСБ 1

30.06.2023 Российская ИТ-компания CarCraft на два года опередила нашумевший зарубежный стартап 1

26.06.2023 Компании МСБ могут получить финансирование под 10% годовых 1

18.05.2023 ГК «А101» впервые провела сделки по продаже недвижимости через новое приложение SmartDeal 1

25.04.2023 Что делать при проблемной ипотеке? 1

24.04.2023 Как рефинансировать ипотеку? 1

28.11.2022 Российским покупателям «Билайна» не хватает денег. Оператора купят в кредит 1

17.08.2022 Подать заявление на субсидию по ипотеке для многодетных теперь можно на «Госуслугах» 1

04.08.2022 «Яндекс», VK и Ozon выпросили у государства 130 млрд рублей, чтобы избежать дефолта 1

01.08.2022 МТС успешно закрыла две книги заявок на размещение биржевых облигаций 1

20.06.2022 МТС закрыла книгу заявок на размещение биржевых облигаций серии 001Р-21 1

26.05.2022 В Москве действует 70 городских мер поддержки малого и среднего бизнеса 1

21.04.2022 Группа «М.видео-Эльдорадо» выплатила 364 млн рублей по второму купону облигационного займа 1

20.04.2022 Дешевые кредиты получат ИТ-компании, которые не увольняют сотрудников 1

24.03.2022 Совкомбанк присоединится к госпрограмме трудоустройства безработных 1

21.01.2022 Стали известны подробности кредитования «Циана» и того, на что зарубежный банк закрывает глаза 1

30.12.2021 Онлайн-сервис по управлению ипотекой Refin.Online и финтех-платформа Talkbank объявили о сотрудничестве 1

07.12.2021 ВТБ развивает первый в России видеобанкинг 1

14.07.2021 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 15 млрд рублей 1

17.06.2021 ВТБ увеличил долю онлайн-выдач кредитов наличными до 45% 1

05.04.2021 ВТБ снизил ставку по кредитам наличными для пользователей интернет-банка 1

22.03.2021 Райффайзенбанк: средний чек онлайн-кредита превысил допандемийное значение 1

19.02.2021 Как Citibank потерял $500 млн из-за «сделанного на коленке» интерфейса ПО 1

16.12.2020 «Ростелеком» получил 4,5 млрд руб. на внедрение российских ИТ 1

14.12.2020 Банк ДОМ.РФ начал выдавать потребительские кредиты в мобильном приложении 1

25.11.2020 «Максимателеком» разместила биржевые облигации на 2,5 миллиарда рублей 1

23.11.2020 Александр Тараторин, Росбанк -

Для развития банковских приложений экспертиза по ним должна присутствовать внутри банка

 1

07.10.2020 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 10 млрд рублей 1

08.06.2020 Полноценная цифровая платформа предпринимателя появится в 2021 году 1

08.06.2020 Сбербанк может получить контрольную долю Rambler благодаря скандалу c Nginx 1

12.03.2020 ВТБ запустил онлайн-рефинансирование 1

26.02.2020 ГК «А101» и банк «Дом.рф» запустили сервис по рефинансированию ипотеки 1

20.02.2020 Росбанк предложил зарплатным клиентам онлайн-рефинансирование 1

27.11.2019 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 10 миллиардов рублей 1

07.11.2019 Алексей Лола, Росбанк -

В России регулятор поддерживает эксперименты с новыми технологиями

 1

21.10.2019 Клиенты Райффайзенбанка стали в пять раз чаще совершать операции онлайн 1

03.09.2019 ВТБ запускает «Цифровую ипотеку» 1

16.07.2019 Столичные предприятия смогут получить льготные займы на приобретение отечественного оборудования 1

03.07.2019 ГК А101 запускает ипотечный сервис «Одобрено!» 1


Публикаций - 135, упоминаний - 135

Кредитование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 10
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 19 9
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 601 9
Ситроникс - Sitronics 813 6
Ростелеком - Связьинвест 1650 4
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 413 4
Yandex - Яндекс 6139 4
Huawei 3598 3
Рустелеком ТК 288 3
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 393 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 760 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 3
Microsoft Corporation 23868 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 3
Rambler Group - Рамблер ГК 823 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 770 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2545 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1915 2
AT&T Inc 1625 2
SimbirSoft - СимбирСофт 37 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 401 2
AT&T Broadband 62 2
АФК Система ПАО 1742 2
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 31 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1487 1
Vodafone Group 1270 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 699 1
Telegram Group 1223 1
РТИ Микрон - Micron 1315 1
Oracle Corporation 6389 1
ZTE Corporation 729 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1493 1
Meta Platforms - Facebook 4296 1
АРКТЕЛ - АрктикТелеком 80 1
Apple Inc 11211 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 16
ГПБ - Газпромбанк 974 12
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 833 9
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 125 8
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 203 8
Открытие ФК - Банк Открытие 448 8
ПСБ - Промсвязьбанк 759 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 6
Интеррос - Росбанк АКБ 551 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 5
ABN AMRO 67 4
Альфа-Банк 1550 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 230 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 76 4
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент 43 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 237 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 416 3
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 42 3
Совкомбанк ПАО 206 3
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 5 2
Citi - Citibank - Ситибанк 142 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 221 2
Формула Кино - Синема Парк 26 2
ЦИАН - CIAN 101 2
Era Capital 13 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 270 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 339 2
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 160 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 2
Солид ИФК - инвестиционно-финансовой компании 8 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 315 2
Альфа-Групп 632 1
Евросеть 1397 1
X5 Group 789 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 183 1
Чибис Система 1 1
МКБ - Московский кредитный банк 460 1
Газпром ПАО 1179 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 679 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 5
Федеральное казначейство России 1592 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 3
Президент Российской Федерации 3373 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 882 2
Правительство Москвы 1871 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 413 2
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 13 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 229 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 125 2
Росвоенипотека ФГКУ 1 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 66 1
Правительство Москвы - ДНПиП - МФППиП - Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства 1 1
Петербургский метрополитен ГУП 82 1
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 9 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 84 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 163 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 17 1
ФНД РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 3 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 1
Судебная власть - Judicial power 538 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 65 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 60 1
РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 24 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 171 1
МИК - Московский инновационный кластер 113 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 219 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 67 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 615 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 714 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 2
АФТ - Ассоциация Финтех 51 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 41 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 21 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3758 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 1324 8
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 6
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 465 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2981 5
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Microsoft Windows 2000 940 4
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Age of Kings 3459 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 785 2
Яндекс.Маркет 529 2
Raiffeisen - Райффайзен Онлайн 30 2
Microsoft Office 3493 2
Интеррос - Росбанк Онлайн - интернет-банк 10 2
Apple iOS 6908 2
Microsoft Office Excel 720 1
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 33 1
Yandex DataSphere 12 1
Oracle Financial Services Software - FlexCube (FCUBS) 9 1
HP - palmOne Treo 6 1
Microsoft BizTalk Server 26 1
Microsoft SharePoint 2007 70 1
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1С Первый Бит - БИТ.Финанс 202 1
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1499 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 44 1
Интерфакс СПАРК 172 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 37 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 898 1
ЦИАН - Практика Успеха - SmartDeal 22 1
FreePik 263 1
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Google Android 12999 1
Rakuten Viber 575 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 76
Кредитование - Сrediting - Заём 1695 68
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 1581 38
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 30
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 24
Ипотека - Mortgage - вариант залога недвижимого имущества 121 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 15
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1408 13
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3220 11
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность 14 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 2204 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 3113 8
LIBOR - London Interbank Offered Rate - Лондонская межбанковская ставка предложения 43 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1101 8
Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 6 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 6
Финансовые показатели 1013 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1668 6
Аренда 1258 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2544 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 238 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 1381 5
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1336 5
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 376 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 1 4
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending 25 4
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 113 4
Абонентская база - Абонентская плата 1372 4
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 16 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 797 3
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний 1 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1661 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1065 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 59 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1115 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 1926 3
Доходность - ставка доходности - Rate of return 600 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3255 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 13
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 4
Ведомости 666 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 563 3
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 107 2
Total Telecom 185 2
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 110 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 860 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1296 1
Прайм - Агентство экономической информации 797 1
РИА Новости 781 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 155 1
Ars Technica 394 1
Российская газета 168 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1159 1
Мобильные системы 116 1
FT - Financial Times 1073 1
Банкста - Telegram-канал 7 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 97 3
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 32 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 34 2
AC&M Consulting - ACM-Consulting 169 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 266 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 56 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 391 1
S&P 500 101 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 149 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 629 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1555 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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