Индексная книга CNews*
Кредитование Рефинансирование
Публикаций - 135, упоминаний - 135
Кредитование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2834 4
|Печатников Анатолий 37 3
|Заболотнева Марина 8 3
|Анохин Сергей 43 3
|Мамут Александр 129 3
|Хасис Лев 105 3
|Греф Герман 374 3
|Брюквин Юрий 293 3
|Патока Андрей 108 3
|Семенов Андрей 18 2
|Анкилов Константин 102 2
|Благинин Евгений 4 2
|Фролов Сергей 33 2
|Боим Анна 11 2
|Лола Алексей 7 2
|Асланян Сергей 103 2
|Смирнов Александр 58 2
|Потанин Владимир 47 2
|Хуснутдинова Венера 19 2
|Вермишян Геворк 62 2
|Мишустин Михаил 548 2
|Соловьев Юрий 31 2
|Торбахов Александр 65 2
|Малис Александр 157 1
|Рейман Леонид 1031 1
|Малофеев Константин 111 1
|Рогозин Дмитрий 97 1
|Емешев Александр 10 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 379 1
|Сергунина Наталья 328 1
|Любимов Олег 33 1
|Чубайс Анатолий 208 1
|Кирсанова Светлана 61 1
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 24 1
|Евтушенков Владимир 206 1
|Прохоров Александр 102 1
|Чемезов Сергей 139 1
|Чибис Андрей 30 1
|Попов Михаил 54 1
|Гуцериев Михаил 111 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.