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«Ростелеком» размещает биржевые облигации на 15 млрд рублей

«Ростелеком», российский провайдер цифровых услуг и решений, установил процентную ставку купона по биржевым облигациям серии 002P-06R объемом 15 млрд руб. в размере 7,7% годовых. По условиям размещения срок обращения облигаций составит пять лет с даты начала размещения, номинал одной облигации — 1 тыс. руб.

Расчеты по сделкам при размещении облигаций серии 002P-06R пройдут на Московской бирже 23 июля 2021 г. Средства от размещения пойдут на рефинансирование существующего долга.

Организаторами размещения облигаций выступили компании «ВТБ капитал», «Сбербанк КИБ» и Газпромбанк.

«Полученные от размещения облигационного займа 15 млрд руб. компания направит на рефинансирование текущего портфеля обязательств, что не приведет к росту долговой нагрузки “Ростелекома”. Переподписка в пять раз свидетельствует о высоком доверии инвесторов к эмитенту. Мы входим в число самых надежных заемщиков, что позволяет привлекать средства на наиболее выгодных рыночных условиях и формировать комфортную для компании структуру долга, удлиняя сроки его погашения», — сказал старший вице-президент и финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.

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