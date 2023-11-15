МТС закрыла книгу заявок на размещение второго выпуска биржевых облигаций с плавающей ставкой

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о закрытии книги заявок на размещение пятилетних биржевых облигаций серии 002Р-02 объемом 13,5 млрд руб. с плавающей ставкой купона RUONIA + 1,25% годовых. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 руб., купонный период — 91 день, цена размещения — 100% от номинала. Предварительная дата размещения – 22 ноября 2023 г.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 14 ноября 2023 г. Первоначальный ориентир спреда к RUONIA не превышал 1,40%. В ходе сбора заявок он дважды снижался и был окончательно установлен в размере 1,25% годовых. Финальный объем размещения был увеличен до 13,5 млрд руб. при изначально заявленных 10 млрд руб.

«Размещение второго выпуска облигаций МТС с плавающим купоном было обусловлено высоким спросом со стороны инвесторов при размещении четырехлетнего выпуска 20 октября. Сохранение спрэда над RUONIA в размере 125 б.п. при одновременном увеличении срока до погашения с четырех до пяти лет демонстрирует активный интерес участников рынка к выпускам облигаций МТС в плавающей ставке», — отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Облигации включены в котировальный список первого уровня «Московской биржи». Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств «Эксперт РА» и НКР. Организаторами выпуска выступили БК «Регион», Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», Россельхозбанк, агентом по размещению – БК «Регион».

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.