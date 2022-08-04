«Яндекс», VK и Ozon выпросили у государства 130 млрд рублей, чтобы избежать дефолта

Компании «Яндекс», VK и Ozon попросили у государства льготный кредит на общую сумму 130 млрд руб., чтобы расплатиться с держателями их еврооблигаций. Правительство России согласилось оказать прямую господдержку на эти цели – аналитики посчитали меру беспрецедентной.



Льготный кредит для выплат еврооблигаций

Правительство России выделило «Яндексу», VK и Ozon льготный кредит на 130 млрд руб., пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к кабинету министру. Субсидия требуется компаниям для выполнения обязательств перед держателями облигаций.

«Правительство предоставило крупным российским интернет-компаниям "Яндексу", VK и Ozon льготное кредитование на рефинансирование образовавшейся задолженности в сумме 130 млрд руб. в связи с прекращением торгов их ценными бумагами», – сообщили в Минцифры.

Информацию подтвердили в VK, отметив, что компания попросила предоставить льготный кредит «на реструктуризацию образовавшейся задолженности». «Яндекс» сообщил, что взял целевой кредит в коммерческом банке для выплат по еврооблигациям. Субсидировать кредитные ставки будут в рамках соглашения между банками и правительством.

Нужно ли возвращать деньги

Если речь идет о субсидии, необходимость возвращать деньги в госказну зависит от юридического механизма и оператора, через которого идет поддержка. Такое мнению изданию высказала управляющий партнер юридической фирмы Tomashevskaya & Partners Жанна Томашевская. Она подчеркнула, что иногда такие субсидии выглядят как длинные кредиты государственных банков под 2–3% годовых.

У «Яндекса» были выпущены конвертируемые облигации на $1,25 млрд, у VK – на $400 млн, у Ozon – на $750 млн.

Ведущий аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиций» Александр Шураков предположил, что кредит могут предоставить госбанк, либо ВЭБ.РФ, а правительство лишь предоставит гарантию на тело долга и субсидию на софинансирование части процентных расходов по заемам. Или же государство может только софинансировать часть процентных расходов, ничего не гарантируя.

Аналитик подчеркнул, что обычно государство не субсидирует расчеты частных компаний с держателями облигаций, однако новые реалии диктует экономическая реальность. По его мнению, такое решение было принято из-за того, что «Яндекс», VK и Ozon играют огромную роль в экономике страны и представляют собой ключевые компании в рамках цифровой инфраструктуры государства.

Держатели еврооблигаций требуют денег

У «Яндекса» были выпущены конвертируемые облигации на $1,25 млрд, у VK – на $400 млн, у Ozon – на $750 млн. В совокупности это около $2,4 млрд или 144,5 млрд руб. До 24 февраля 2022 г. российским ИТ-компаниям не угрожали одновременные требования выплат от держателей облигаций. Но после начала специальной военной операции России на Украине иностранные биржи (NASDAQ, LSE) приостановили торговлю акциями и глобальными депозитарными расписками российских компаний.

Этот факт позволяет держателям конвертируемых облигаций досрочно их погашать. Чтобы иметь возможность это сделать, компании должны иметь на счетах необходимое количество денег.

В том, что их нет, признался «Яндекс», 3 марта 2022 г. опубликовав сообщение для акционеров.

«В соответствии с условиями наших конвертируемых облигаций с погашением 0,75% к 2025 г., в случае приостановки торгов нашими акциями класса А на Nasdaq более чем на пять торговых дней, держатели этих облигаций будут иметь право потребовать от нас выкупить их облигации по номиналу плюс начисленные проценты. Текущая основная сумма задолженности составляет $1,25 млрд, – гласит сообщение. – В случае, если бы такое право на выкуп было активировано, мы были бы обязаны в течение пяти календарных дней опубликовать уведомление, информирующее владельцев облигаций об их правах на выкуп. Группа "Яндекс" в целом сейчас не располагает достаточными ресурсами для полного погашения облигаций».

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В «Яндексе» уточняли, что даже если она сможет полностью выполнить свои обязательства по погашению облигаций, без дополнительного финансирования под угрозой окажется ликвидность компании и ее способность выполнять другие обязательства.

Похожее сообщение 15 марта 2022 г. опубликовала VK после остановки торгов на Лондонской бирже.

«По оценкам компании, по состоянию на 9 марта 2022 г. она располагала денежными средствами и их эквивалентами на сумму около $190 млн, – отмечали руководители компании. – Из них $140 млн хранится в иностранной валюте, из которых около 80 млн – за пределами России для поддержания оборотного капитала международного бизнеса VK».

В VK уточнили, что в связи с неопределенностью, связанной с переводом денежных средств из российских дочерних предприятий в ее зарубежную холдинговую компанию, «есть вероятность того, что эмитент не будет иметь достаточной ликвидности в своей холдинговой компании для финансирования платежей, необходимых для выкупа, если большинство держателей решат воспользоваться правом предъявления облигаций к погашению».

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30 мая 2022 г. Ozon не удалось профинансировать платеж держателям облигаций, воспользовавшимся правом требования их досрочного погашения, так как ритейлер не смог перевести необходимую сумму из российских структур Ozon в адрес Ozon Holdings PLC. 14 июня 2022 г. ему грозил технический дефолт. Однако 1 июня 2022 г. стало известно, что онлайн-ритейлер договорился с держателями 35,9% облигаций о подписании соглашения, приостанавливающего права требования полного погашения бондов (standstill agreement). Документ подписан для содействия реструктуризации выпуска конвертируемых бондов на $750 млн со сроком погашения в 2026 г.

Еще больше поддержки крупному ИТ-бизнесу

С начала весны повышенное внимание российских властей к крупным отечественным ИТ-игрокам не ослабевает. Так, 18 июля 2022 г. акции Ozon и «Яндекса» резко пошли вверх на фоне заявлений Президента России Владимира Путина о необходимости разработки механизмов частного финансирования ИТ-компаний. По его словам, они требуются компаниям, которые быстро растут, но потеряли доступ к иностранным инвестициям. Акции «Яндекса» на Московской бирже подскочили более чем на 3,5%, а Ozon – на 12%.

А в конце марта 2022 г. CNews сообщало том, что онлайн-рителеры Ozon, Wildberries и «Яндекс.маркет» написали письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой распространить меры по поддержке ИТ-отрасли и на российские марткетплейсы, чтобы получить возможность воспользоваться «налоговым маневром».

В начале июня 2022 г. крупному бизнесу потребовались новые льготы: российские компании с миллиардными доходами выступили с просьбой допустить их до ИТ-льгот, которые им по нынешнему законодательству не полагаются. Среди просителей – «Билайн», «Авито», Ozon, «Циан», HeadHunter и «Тинькофф». Представители Минцифры России в ответ на письмо заявили, что «системно значимые компании российской ИТ-отрасли должны иметь возможность включать продукты в реестр отечественного ПО и пользоваться налоговыми льготами».