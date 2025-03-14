М2: число сделок с жильем увеличилось за месяц более чем на 50%

Количество сделок с недвижимостью на платформе М2 в феврале 2025 г. увеличилось более чем на 50% по сравнению с январем 2025 г. Такую динамику подтверждают и данные Роскадастра. За прошлый месяц в ЕГРН зарегистрировано около 370 тыс. сделок с недвижимостью, что на 22% больше, чем месяцем ранее. Об этом CNews сообщили представители М2.

По словам руководителя департамента аналитики и данных М2 Дмитрия Смирнова, если сравнить количество сделок в феврале 2025 г. с аналогичным месяцем 2024 г., то рост составил чуть больше 3%.

«Такое оживление рынка вполне ожидаемо, учитывая, что в феврале больше рабочих дней по сравнению с январем. И хоть в ипотечных сделках за год мы видим спад, при таком сильном росте ставок он не столь большой, каким мог бы быть. Все потому, что заемщики в целом адаптировались к новой реальности и соглашаются на высокие ставки, рассчитывая на дальнейшее рефинансирование. Центробанк также наблюдает рост экономической активности в целом. А учитывая, что эксперты прогнозируют снижение ключевой ставки во втором полугодии, стоит ожидать еще большего роста количества сделок», — сказал Дмитрий Смирнов.

Аналитики М2 уточняют, что спад за год произошел только в сегменте вторичной недвижимости с привлечением ипотеки — на 32% — на фоне значительного роста ключевой ставки. В остальных сегментах, напротив, отмечается подъем. Так, число покупок новостроек в ипотеку выросло на 10%, без ипотеки — на 11%, вторички без ипотеки — почти на 50%.

Каждая четвертая сделка на рынке в феврале 2025 г. стала ипотечной. Их количество по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 44%. Однако в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. количество ипотечных сделок сократилось примерно на треть.

Топ-5 регионов по спросу на ипотеку на платформе М2 в феврале 2025 г. не сильно отличается от января 2025 г. Так, Москва и Краснодарский край сохраняют лидерство — по 7%. Второе место уже традиционно занимают Санкт-Петербург и Башкортостан, к которым в этот раз присоединился Татарстан — по 5%. Но постепенно ипотечный спрос перемещается в другие регионы. Если сравнивать февраль 2025 г. с данными по 2024 г., то расположение регионов в топе почти не изменилось, но концентрация спроса (совокупная доля) снизилась с 35% до 28%.

Доля сделок без ипотеки по итогам февраля 2025 г. составила 75%, а рост числа таких сделок составил 18% по сравнению с январем 2025 г. и 4% — по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Сделки за наличные останутся одним из трендов рынка недвижимости в 2025 г. — их доля превысит 80%, заключают аналитики М2.