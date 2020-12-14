Банк ДОМ.РФ начал выдавать потребительские кредиты в мобильном приложении

Банк ДОМ.РФ расширил возможности мобильного приложения – теперь клиенты могут не только подать заявку, но и получить кредит. Таким образом в мобильном приложении банка реализован полный цикл кредитования.

В ноябре Банк ДОМ.РФ снизил ставки и улучшил условия по потребительским кредитам свыше 1 млн рублей – оформить кредит можно по ставке от 6,5%. Низкая ставка распространяется как на рефинансирование взятых в других банках кредитов, так и на нецелевые кредиты наличными.

Максимальная сумма потребительского кредита – 3 млн рублей, срок от 2 до 7 лет с возможностью досрочного погашения без комиссий. Кредит доступен без залога – на любые цели, в том числе для рефинансирования и объединения в один платеж неограниченного количества авто- и потребительских кредитов, а также кредитных карт, оформленных в других банках.

«Цифровая трансформация – главный фокус в стратегии развитии Банка ДОМ.РФ, мы стремимся максимально оперативно переводить в онлайн все наиболее востребованные сервисы. Наши клиенты уже активно используют возможности по переводу денежных средств, оплате услуг и дистанционному оформлению новых продуктов, мы наблюдаем стабильный прирост таких операций каждый месяц. Уверены, что удобный сервис по выдаче потребительских кредитов также станет популярен у наших клиентов», – сказал директор розничных продуктов банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков.

Отправить заявку на оформление потребительского кредита можно на сайте банка – более 80% решений принимается за несколько минут. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии – через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены дополнительные бонусы и кешбэк до 10% при бронировании отелей через сервис Путешествий travel.domrfbank.ru и кешбэк 5% за покупки в категориях «Шопинг», «Красота», «Аптеки» и «ДОМ».