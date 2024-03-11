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«Диасофт» ускорил процессы кредитования МСБ в крупном банке

Компания «Диасофт» и российский банк из топ-15 завершили проект по переводу кредитного конвейера для обслуживания организаций малого и среднего бизнеса (МСБ) на микросервисную архитектуру. Миграция кредитного конвейера на архитектуру нового поколения позволила банку быстрее и эффективнее решать задачи кредитования, в том числе за счет ускорения time to market и снижения регрессионных рисков. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Банк предлагает несколько кредитных продуктов для МСБ: бизнес-ипотеку, экспресс-кредит, овердрафт, рефинансирование. Теперь за каждый из них отвечает отдельное приложение, состоящие из одного или нескольких микросервисов и выполняющее конкретные бизнес-задачи. Они легко настраиваются и работают независимо друг от друга. Это позволяет быстро менять параметры кредитных продуктов без остановки бизнес-процессов.

Команда «Диасофт» под ключ настроила продукт «Бизнес-ипотека». Другие кредитные продукты для МСБ специалисты банка настроили самостоятельно, используя low-code инструменты платформ от компании «Диасофт».

Для перевода кредитного конвейера на микросервисную архитектуру использованы инструменты единой цифровой платформы Digital Q.UP: для настройки бизнес-процессов и моделирования правил принятия решений — технологическая платформа Digital Q.BPM, для ведения каталога кредитных продуктов и тарифных планов, вывода на рынок новых продуктов – кросс-индустриальная платформа Digital Q.ProductCatalog, для настройки экранных форм — технологическая платформа Digital Q.Palette.

Специалисты «Диасофт» интегрировали кредитный конвейер с другими программными продуктами в микросервисной архитектуре, установленными в банке, а для поиска данных о заемщиках и автоматического заполнения заявок на кредит подключили сервис DaData от компании HFLabs.

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«В рамках проекта мы провели портацию кредитного конвейера для обслуживания организаций МСБ на микросервисную архитектуру. Теперь обслуживание клиентов банка стало в разы эффективнее. Также стала проще адаптация кредитных продуктов под потребности рынка: сотрудники банка самостоятельно меняют параметры продуктов без помощи вендора, используя зрелые low-code инструменты платформы развития Digital Q.UP», — сказал Андрей Борочкин, руководитель продукта «Кредитный конвейер» компании «Диасофт».

Микросервисная архитектура кредитного конвейера позволит быстро вносить изменения в бизнес-процессы кредитования, обеспечит отказоустойчивость и высокую производительность обработки операций, а также поможет закрепить лидерские позиции банка на рынке кредитования МСБ.

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