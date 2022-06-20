МТС закрыла книгу заявок на размещение биржевых облигаций серии 001Р-21

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет об успешном завершении сбора книги заявок по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-21 номинальным объемом 10 млрд руб. по ставке купона 9,65% годовых – самой низкой ставке среди российских эмитентов с момента возобновления работы первичного рынка корпоративных облигаций. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-04715-A-001P-02E от 27 июля 2016 г. Срок обращения облигаций составляет четыре года. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1000 руб., купонный период – 91 день.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 17 июня 2022 г. Поступило около 60 заявок от широкого круга инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, НПФ, а также розничных инвесторов. Высокий интерес к выпуску помог собрать книгу заявок с практически шестикратной переподпиской. Повышенный спрос позволил трижды понизить маркетинговый ориентир и закрыть книгу по нижней границе финального диапазона на уровне 9,65% годовых, что на 55 б. п. ниже по сравнению с изначально объявленным ориентиром ставки ежеквартального купона 10,20%.

«Результаты размещения демонстрируют высокое доверие широкой группы российских инвесторов к рублевым облигациям МТС. Такая оценка кредитного качества компании со стороны инвесторов позволила нам в текущем размещении вернуться и к однозначным уровням ставки купона, и к уровню риск-премии над базовой кривой менее чем 1,0%», – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО) и БК «Регион», соорганизаторами – ПАО «МТС-банк» и АО ИФК «Солид», агентом по размещению – Банк ГПБ (АО). Техническое размещение облигаций серии 001Р-21 состоится на Московской бирже 27 июня 2022 г. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование долга и общекорпоративные цели.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.