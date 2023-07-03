«Диасофт» поможет банкам автоматизировать кредитование МСБ

«Кредитный конвейер для МСБ» от компании «Диасофт» поможет банкам автоматизировать весь процесс кредитования организаций малого и среднего бизнеса – от заведения заявки до выдачи кредита. Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.UP и поддерживает экспресс-кредитование, бизнес-ипотеку, рефинансирование кредитов, банковские гарантии. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

Преимущества «Кредитного конвейера для МСБ»: готовые бизнес-процессы по кредитованию организаций малого и среднего бизнеса; параллельное назначение задач службам банка для сокращения времени рассмотрения заявки; отдельное виртуальное рабочее место для каждого сотрудника банка (благодаря этому сотрудник – например, риск-контролер, сотрудник сопровождения, экономической безопасности, юридического департамента или аналитик – видит список назначенных только ему задач); автоматическая загрузка документов о бухгалтерском балансе и отчет о прибылях и убытках организации-заемщика; хранение всех документов по кредитной заявке в электронном досье – одна заявка на кредит может содержать около 100 документов, список которых зависит от продукта, региона и др. параметров; автоматическая проверка прикрепленных документов по чек-листу и их подпись ЭЦП; встроенный механизм распознавания данных, указанных в документах; автоматическое формирование печатных форм по шаблонам и их выгрузка в форматах PDF, Word, XLS.

Продукт может получать сведения о потенциальных заемщиках из внешних систем (СМЭВ, СПАРК, Credit Registry Enterprise). Он интегрирован с «Системой принятия решений» от компании «Диасофт» для автоматического расчета платежеспособности клиента и принятия решения о выдаче кредита.

Применяемые в продукте low-сode инструменты платформы Digital Q.BPM позволяют проектировать бизнес-процессы и моделировать правила принятия решений с учетом сценариев обработки заявок, контроля их выполнения, разграничения ролей, прав бизнес-пользователей и др. параметров. Для визуализации данных и подготовки оперативной отчетности используются инструменты платформы Digital Q.Sensor.

Микросервисная архитектура продукта обеспечивает отказоустойчивость и высокую производительность.