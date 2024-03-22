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МТС привлекла более 40 млрд рублей при размещении двух выпусков биржевых облигаций с плавающей ставкой

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о закрытии книги заявок на размещение двух выпусков биржевых облигаций с плавающей ставкой купона: серии 002Р-04, привязанной к индикатору RUONIA, и серии 002Р-05, привязанной к ключевой ставке Банка России. Финальные объемы размещения составили 17 млрд руб. для выпуска 002Р-04 и 25 млрд руб. для выпуска 002Р-05. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сбор заявок на приобретение облигаций состоялся 21 марта 2024 г. Первоначальный ориентир спреда к RUONIA и ключевой ставке Банка России не превышал 1,60%. В ходе сбора заявок ориентиры трижды снижались и были окончательно установлены в размере 1,40% и 1,30% годовых соответственно для индикаторов RUONIA и ключевой ставки Банка России. Более чем двукратная переподписка позволила увеличить совокупный объем размещения до 42 миллиардов рублей при изначально заявленных 20 миллиардах рублей. Финальные объемы размещения составили 17 млрд руб. для выпуска 002Р-04 и 25 млрд руб. для выпуска 002Р-05.

«Одновременное размещение двух выпусков облигаций с плавающей ставкой купона, привязанной к двум разным рыночным индикаторам при максимально рыночных принципах расчета, позволило максимизировать спрос инвесторов, ориентированных на оба индикатора. Рекордный объем размещения как для МТС, так и для телеком-сектора подтверждает высокий спрос участников рынка на облигационные выпуски МТС - лидера отрасли», — сказал директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Облигации планируются к включению в котировальный список Первого уровня Московской Биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств Эксперт РА, НКР и АКРА.

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Срок обращения бумаг — 3 года и 6 месяцев. Номинальная стоимость облигаций составляет тысячу руб., купонный период — 91 день, цена размещения — 100% от номинала. Дата технического размещения — 28 марта 2024 г.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.

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