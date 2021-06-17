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ВТБ увеличил долю онлайн-выдач кредитов наличными до 45%

ВТБ нарастил долю онлайн-выдач кредитов наличными более чем в 1,5 раза с начала года. На сегодняшний день уже 45% кредитов оформляются без визита в офис. По итогам 2021 г. банк планирует выдавать онлайн каждый второй кредит наличными.

В мае клиенты оформили полностью дистанционно более 62 тыс. кредитов наличными на сумму около 40 млрд рублей, что в 3,5 раза превышает показатели по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

«Все больше клиентов оформляют кредиты через цифровые каналы, поэтому мы уделяем внимание удобству и скорости процесса одобрения и выдачи кредита. К концу года мы планируем выдавать уже как минимум половину кредитов наличными онлайн. Стратегической целью для ВТБ является активный переход к онлайн-формату кредитования физлиц, а к концу 2022 г. в цифровом формате клиентам будет предложено 100% всех розничных кредитных продуктов», – отметил Евгений Благинин, руководитель управления «Потребительское кредитование» ВТБ.

Кредит наличными можно получить в ВТБ от 50 тыс. до 5 млн рублей на любые цели и сроком до семи лет. Минимальная ставка составит 5,4% годовых при условии подключения страховки. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства.

Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ. Одобрение проходит в онлайн формате и занимает 2 минуты. Подробную информацию можно уточнить на сайте ВТБ.

Владимир Бахур

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