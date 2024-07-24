На «Госуслугах» открыт прием заявок от ИТ-компаний на отсрочку от армии

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России объявило о начале приема заявок на отсрочку от срочной службы в армии во время весеннего призыва для специалистов ИТ-компаний. На отсрочку могут претендовать только сотрудники ИТ-компаний с государственной аккредитацией.

Отсрочка от армии

Минцифры России объявило начало приема заявлений от сотрудников аккредитованных ИТ-компаний на получение отсрочки от призыва на срочную службу этой осенью. Об этом сообщило в конце июля 2024 г. министерство в официальном Telegram-канале.

Заявки можно подать через «Госуслуги», их прием завершится 6 августа. Перед отправлением в министерство работодатель должен будет проверить и подтвердить данные от работника в своем личном кабинете или внести сотрудников в списки на отсрочку самостоятельно.

В Минцифры России напомнили о том, что отсрочка дается для: граждан России, мужского пола; от 18 до 30 лет (родившиеся с 1 октября 1994 г. по 31 декабря 2006 г. включительно); работающих по трудовому договору и с нормальной продолжительностью рабочего дня; с высшим образованием по специальности из перечня; продолжительностью работы в период с 1 октября 2023 г. по 30 сентября 2024 г. (не менее 11 месяцев в текущей аккредитованной компании. Аккредитация должна быть оформлена до 11 августа 2024 г.; не менее 11 месяцев в текущей и других аккредитованных компаниях. Аккредитация других компаний должна действовать в периоды работы; менее 11 месяцев при трудоустройстве в аккредитованную ИТ‑компанию не позднее 1 года со дня окончания обучения в вузе или научной организации).

Минобороны России Сотрудники ИТ-компаний могут подать заявки на отсрочку от армии через «Госуслуги»

До конца лета эта информация будет передана в Минобороны России, а решение по отсрочке будет принято комиссией с 1 октября по 31 декабря 2024 г.

Кого и в каком возрасте призывают на военную срочную службу

С 1 января 2024 г. верхняя планка призывного возраста выросла. В осенний призыв 2024 г. на срочную службу призывают мужчин — граждан России в возрасте от 18 до 30 лет, родившихся с 1 октября 1994 г. по 31 декабря 2006 г. включительно.

Гражданин в возрасте от 27 до 30 лет призывается на службу, если 27 лет ему исполнилось после 31 декабря 2023 г. и у него нет военного билета.

Российский гражданин не призывается, если он проходил службу в другом государстве в случаях, предусмотренных международными договорами, и имеет военный билет.

Если мужчина призывного возраста получил гражданство России, он должен незамедлительно сообщить об этом работодателю.

Попавшие под призыв мужчины могут получить отсрочку, если они имеют на это право. Для этого им нужно подать работодателю заявление на отсрочку от призыва для сотрудников ИТ‑компаний, а уже работодатель отправит данные в Минцифры России.

Как попасть в список на отсрочку от призыва

С 24 июля по 6 августа 2024 г. воспользуйтесь услугой по подаче сведений для получения отсрочки от призыва на военную службу для сотрудников ИТ‑компаний.

Что нужно для получения услуги: диплом о высшем образовании и приписное свидетельство.

Заявление будет отправлено работодателю. Он получит данные, соберет список сотрудников и отправит его в Минцифры России. Затем список будет передан в Минобороны России - решение об отсрочке примет призывная комиссия.

Должен ли сотрудник посетить военкомат

Для того чтобы подтвердить право на отсрочку, нужно прийти в военкомат. Дата и время явки будут указаны в повестке. С собой нужно взять: паспорт документ воинского учета оригинал диплома о высшем образовании по специальности из перечня оригиналы справок с мест работы в аккредитованных ИТ‑компаниях за период с 1 октября 2023 г. по 30 сентября 2024 г.

Будет ли действовать отсрочка при смене работы в период призыва

При смене работы отсрочка сохраняется, если соблюдены все условия для ее получения. Для того чтобы подтвердить право на отсрочку, в военкомате нужно предъявить оригинал справки с печатью с нового места работы и выписку из реестра аккредитованных ИТ‑компаний, а получить их можно у нового работодателя.

По каким специальностям дают отсрочку

В перечень включено 75 специальностей и направлений подготовки. В их числе — математика, статистика, физика, программная инженерия, компьютерная безопасность, радиотехника, машиностроение, авиастроение и медицинская кибернетика.

Проверить, подходит ли ваше образование для получения отсрочки, можно прямо при заполнении заявки. Ссылка на перечень есть внутри формы на «Госуслугах», достаточно ввести название специальности в поиске.

Если у сотрудника нет профиля на «Госуслугах»

В случае если у сотрудника нет профиля в сервисе «Госуслугах» и он не заполнил форму, то организация вправе внести его в список самостоятельно. Для этого у компании должна быть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» - создать ее может только руководитель.

Подать списки на отсрочку должен руководитель компании либо сотрудники с доверенностью. Доверенность может выдать руководитель в «Госуслугах».

В форме на отсрочку компания указывает: Ф.И.О. сотрудника; год и место его рождения; cтраховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); cведения об образовании (название вуза, дату выпуска, наименование полученной специальности, номер диплома); место работы; cтаж работы в аккредитованной компании; военный комиссариат, где сотрудник состоит на учете.