В России вводятся жесткие ограничения в соцсетях: запрет на звонки от неизвестных и регистрация блогеров

Госдума готовится принять жесткие меры регулирования продаж SIM-карт и работы социальных сетей и мессенджеров. Число SIM-карт, оформляемых на одного гражданина, не должно будет превышать 20, а наличными за связь можно будет платить только по предъявлению паспорта. В мессенджерах должны быть заблокированы сообщения от неидентифицированных пользователей, а пользователи социальных сетей с числом подписчиков более 10 тыс. будут занесены в специальный перечень.

Запрет на прием сообщений в мессенджерах от неидентифицированных пользователей

Комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил ряд поправок к ранее одобренному в первом чтении законопроекту о внесении изменений в Закон «О связи».

Первоначально документ касался только вопросов продажи SIM-карт иностранным гражданам и лицам без гражданства, теперь он затронет российских абонентов, а также введет новые нормы регулирования в интернете.

Так, поправки вносят изменения в Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В 2017 г. в данном законе появилась норма о владельцах мессенджеров - организаторов распространения информации (ОРИ), обеспечивающих мгновенный обмен сообщений внутри своих информационных систем без опубликования этих сообщений в сети интернет. Тогда владельцев мессенджеров обязали идентифицировать своих пользователей (на практике эта мера не работает).

Фото: Госдума Госдума готовится принять жесткие меры по регулированию интернета

Теперь владельцев мессенджеров обяжут заблокировать прием сообщений от абонентов, не прошедших идентификацию. Также владельцы мессенджеров по запросам Роскомнадзор должны будут предоставлять ему информацию о своих пользователях. Голосовые звонки и видеовызовы в тексте закона не упоминаются. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале написал, что «запрещается получение звонков и сообщений с незнакомых номеров в мессенджерах».

Регулирование блогеров с числом подписчиков более 10 тысяч

Другое нововведение касается социальных сетей. В конце 2020 г. в законе появилась норма о регулировании работы социальных сетей - площадок, предоставляющих своих пользователям создавать свои персональные страницы на русском языке (и иных языках народов России), чья совокупная аудитория в России составляет более 500 тыс. в сутки.

Теперь вводится регулирование для владельцев персональных страниц в социальных сетях, чья аудитория превышает 10 тыс. человек (возможно, речь идет о количестве подписчиков). Социальная сеть должна будет промаркировать такие страницы, а обладатель такого аккаунта должен будет предоставить в Роскомнадзор свои данные для идентификации.

Роскомнадзор будет вести перечень лиц, попавших под указанное требование и выполняющие требования закона. Если лицо имеет страницы с аудиторией более 10 тыс. пользователей, но не выполняет требования закона, ему будет запрещено размещать информацию о способах финансирования его деятельности. Также в Закон «О рекламе» вводится норма, запрещаются размещать рекламу на такого рода страницах.

Лица, вошедшие в перечень Роскомнадзора, обязуются не распространять запрещенную законом информацию, а также не создавать условия для дальнейшего распространения информации, созданной лицами, не входящими в данный перечень (возможно, речь идет о репостах).

В 2014 г. уже принимался закон о регулировании деятельности блогеров с числом подписчиков более 3 тыс., но в 2017 г. его отменили.

Запрет оплаты услуг связи наличными и ограничение на число SIM-карт в одни руки

Усиливаются требования и оказание услуг связи. Теперь оплата наличными будет возможна только в офисах кредитных организаций (банках), имеющих лицензию Центробанка, отделениях почтовой связи и иных организаций, перечень которых установит Правительство.

При оплате необходимо будет пройти идентификацию путем предоставления паспорта или через ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Лицо, принявшее платеж, передает информацию об этом оператору связи. Не допускается оплата наличными через платежные терминалы (за исключением установленных Правительством случаев).

Российский гражданин будет вправе приобрести не более 20 сотовых номеров (SIM-карт). Но в Правилах оказания услуг связи могут быть прописаны исключения. Операторы связи, как и ранее, должны будут проверять достоверность данных о своих абонентов, а в случае отсутствия подтверждения - приостанавливать оказание услуг связи. Теперь закон дополняется нормой, что проверку подлинности сведений об абоненте можно будет осуществлять путем предъявления паспорта в специальных организациях, перечень которых установит Правительство.

Усиливаются требования к корпоративным абонентам. Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут предоставлять корпоративные номера только лицам, состоящим с ними в трудовых договорах или возмездных гражданско-правовых договорах. В то же время в случае ликвидации юридического лица или прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя абоненты из числа физических лиц смогут забрать себе в пользовании закрепленные за ними номера.

Как и ранее, корпоративные абоненты должны будут предоставлять сведений о конечным пользователях телефонных номеров для проверки операторами связи. Проверка должна быть осуществлена через ЕСИА до начала оказания услуг. Физические лица, которым выделяются данные номера, должны будут подтвердить это через ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг).

Новая информационная система Роскомнадзора

Как и ранее, Роскомнадзор будет следить за проверкой операторами связи достоверности информации об их абонентах. Теперь для этого ведомство создаст отдельную информационную систему - Государственная информационная система мониторинга исполнения операторами обязанностей при оказании услуг связи.

За работу данной системы будет отвечать подведомственный Роскомнадзора ГРЧЦ (Главный радиочастотный центр). Операторы связи должны будут передавать данные о своих абонентах и заключении с ними договоров в данную систему, в том числе данные о своих сотрудниках и своих дилеров, заключивших договора на оказание услуг связи.

Оператор связи будет информировать граждан о фактах выделения им телефонных номеров в интернете и через SMS. Гражданин через ЕПГУ сможет запросить и информацию о выделенных ему номерах, которая должна будет предоставлена ему немедленно. В случае несогласия с данным фактом гражданин вправе потребовать от оператора приостановить оказание услуг по данному номеру, которое должно быть осуществлено незамедлительно.

Как и предполагалось в варианте законопроекта, принятом в первом чтении, иностранные граждане и лица без гражданства смогут приобрести не более 10 SIM-карт на одно лицо. Заключение договора об оказании услуг связи возможно только очно, при предъявлении паспорта и идентификации через ЕБС (Единая биометрическая система). Заключение договоров с иностранцами через интернет не допускается.

Когда заработает новый закон

В случае принятия новый закон будет вступать в силу поэтапно. Часть норм - с момента опубликования, часть - 1 ноября 2024 г., часть - 1 января 2025 г,. часть - 1 апреля 2025 г., часть - 1 января 2026 г. Для новых регионов России Правительство может установить особый порядок вступления в силу новых норм Закона «О связи» на срок до 2030 г.