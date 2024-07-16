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Минцифры: успейте подать заявку на ИТ-отсрочку от срочной службы

С 24 июля по 6 августа 2024 г. сотрудники ИТ-компаний смогут через «Госуслуги» подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках осеннего призыва 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Работодатель увидит заявки в своем личном кабинете и, если данные о сотруднике верны, подтвердит их. Если специалист не отправит свои данные сам, внести его в список на отсрочку сможет организация.

Как подаются списки на отсрочку

До 11 августа 2024 г. компании необходимо будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры через «Госуслуги». От одной организации может быть направлено несколько списков по мере их формирования.

До 31 августа 2024 г. Минцифры передаст информацию в Минобороны. С 1 октября по 31 декабря 2024 г. призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

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Критерии для включения специалистов в списки: российское гражданство, мужской пол; возраст — от 18 до 30 лет; работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня; высшее образование по специальности из перечня Минцифры; работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2024 г.

Требования к стажу не касаются тех, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза.

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