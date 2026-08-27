Самого убыточного производителя чипов в России оценили в 9 миллиардов

Зеленоградский производитель чипов «Ангстрем» оценен почти в 9 млрд руб. Завод находится в предбанкротном состоянии. Его долги превышают 245 млрд рублей — в 28 раз выше самой стоимости.

9 миллиардов

Как выяснил CNews, зеленоградское предприятие «Ангстрем» оценено в 8,87 млрд руб. (с учетом НДС). Оценка была опубликована на портале юридически значимых сведений. Отчет датирован 15 апреля 2026 г.

Большая часть — 5,9 млрд руб. приходится на здания, еще 2,1 млрд руб. — на оборудование.

Оценку произвело АО «НЭО Центр» по заказу АО «Ангстрем». В нее вошла рыночная стоимость движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов, запасов и малоценного имущества предприятия.

Оценка проводилась для целей использования в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В 2024 г. чистый убыток «Ангстрема» составил рекордные 236,3 млрд руб. — в 47 раз больше годовой выручки. Это сделало предприятие самой убыточной компанией России по версии Forbes в 2025 г.



Финансовое состояние

Прибыль от продаж зеленоградского производителя микросхем в 2025 г. рухнула на 98% — с 846,2 млн до 16,5 млн руб. Чистый убыток завода составил 206,8 млн руб. Выручка предприятия по итогам года — 4,1 млрд руб.

«Ангстрем» «Ангстрем» оценили почти в 9 млрд

Основной долг «Ангстрема» перед ВЭБ.РФ по договору поручительства составляет 236,3 млрд руб. Общая сумма требований кредиторов превышает 245 млрд руб., что в 28 раз больше рыночной стоимости всего имущества предприятия.

Долг у «Ангстрема» образовался после того, как в 2012 г. он выступил поручителем по кредиту, который ВЭБ.РФ выдал «Ангстрем-Т» в 2008 г. на 815 млн евро для создания производства субмикронных полупроводниковых компонентов с топологическими нормами 0,11–0,13 мкм. Проект позиционировался как ключевой для российской микроэлектроники — предприятие должно было выпускать процессоры, смарт-карты и электронные паспорта. Однако завод так и не был построен, «Ангстрем-Т» обанкротился, а долг, выросший до 1,3 млрд евро, перешел к «Ангстрему».

Внешнее управление

В сентябре 2025 г. суд передал «Ангстрем» во внешнее управление в рамках дела о банкротстве. В феврале 2026 г. Арбитражный суд утвердил план внешнего управления предприятием. В ближайшие полтора года на заводе планируется закрыть часть нерентабельных производств, оптимизировать расходы и продать часть имущества. Также предполагается повысить эффективность использования мощностей и увеличить объем выпуска наиболее рентабельных изделий.

В 2026 г. также на торги выставлен 25% пакет акций АО «Ангстрем» — 25 001 307 обыкновенных именных акций, что составляет ровно четверть от общего количества. Начальная цена лота — 121,9 млн руб, однако к августу 2026 года она снизилась до 109,2 млн руб. Минимальная цена отсечения — 95,8 млн руб. Прием заявок продлится до 26 февраля 2027 г. В 2021 г. аналогичный пакет уже выставлялся на торги за 616 млн руб., но покупателей не нашлось. Теперь цена упала в пять раз.

Несмотря на тяжелое финансовое положение, АО «Ангстрем» остается стратегическим предприятием. Завод работает в интересах Минобороны, российских госкорпораций и более чем 700 потребителей в единой цепи кооперации, выполняющих государственные оборонные заказы.