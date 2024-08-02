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Обслуживание ресурса с данными обо всех россиянах обойдется почти в 300 миллионов. Контракт получил единственный участник тендера

Госзакупку за 283 млн руб. для ФНС на оказание услуг по сопровождению Федеральной государственной информационной системы формирования и ведения Единого федерального информационного регистра выиграло АО «Главный научный инновационный внедренческий центр».

Один участник, получивший контракт

Победителем электронного аукциона по госзакупке за 283 млн руб. на обслуживание Единого федерального информационного регистра – ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации, стало АО «Главный научный инновационный внедренческий центр» («ГНИВЦ»). АО «ГНИВЦ» стало единственным участником в тендере для ФНС.

Заявка была размещена на сайте госзакупок 18 июня 2024 г., и после проведения открытого конкурса в электронной форме, 8 июля 2024 г. были подведены результаты определения поставщика, а 22 июля 2024 г. контракт был размещен в реестре контрактов.

Основанием заключения контракта с единственным поставщиком стало признание несостоявшимся открытого конкурса в электронной форме. Согласно записи на странице госзакупки, электронный аукцион не состоялся по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, пункте 6 части 3, пункте 2 части 4, части 7 статьи 52 Федерального закона от 5 апреля 2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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Фото: Официальный сайт администрации Асбестовского городского округа
Единый федеральный информационный регистр содержит сведения о населении Российской Федерации и ведется на основании данных ФНС и других государственных министерств и ведомств

Единый регистр для всех граждан

Создание Единого федерального информационного регистра предусмотрено федеральным законом «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» от 08 июня 2020 г. №168-ФЗ. Единый федеральный информационный регистр должен содержать конкретные сведения о гражданине: Ф.И.О., дату и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение. Ведет ресурс Федеральная налоговая служба на основании имеющихся у нее данных, а также данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов. Эта централизованная база данных должна способствовать борьбе с правонарушениями и мошенничеством при получении мер социальной поддержки и уплаты налогов, сборов и прочих обязательных платежей, а также поднять собираемость платежей в бюджеты всех уровней.

По информации на официальном сайте ФНС, с 1 января 2023 г. сведения из регистра населения уже стали доступны уполномоченным органам для получения через систему межведомственного взаимодействия как в режиме рассылки по мере обновления, так и по запросу в рамках оказания услуг.

Поддержка по всем направлениям

В контракт, заключенный с АО «ГНИВЦ» по этой госзакупке входят услуги по технической поддержке информационных технологий.

Согласно документам на странице госзакупки, это сопровождение различных подсистем (от аналитики и отчетности до архивного хранения данных, от ведения нормативно-справочной информации до управления и мониторинга и т.п.), сопровождение средств синтетической нагрузки (нагрузочных тестов) и функционального тестирования и т.д.

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Вадим Попов

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