Китай начинает выдавать специальные визы для приманивания программистов и инженеров со всего мира

КНР разворачивается лицом к трудовым мигрантам

Китай запускает новую визовую программу, нацеленную на привлечение зарубежных специалистов в сфере высоких технологий. По сообщению Reuters, ее запуск должен состояться уже на этой неделе и, вероятно, позволит усилить позиции Поднебесной в соперничестве с США, которые, в свою очередь, визовую политику ужесточают.

Китайская виза типа “K”, анонсированная в августе 2025 г., ориентирована на молодых иностранцев, выпускников вузов инженерных, научных, математических специальностей (STEM). Ее обладателям, как ожидается, будет разрешен въезд и проживание в КНР с возможностью заниматься трудовой деятельностью, при том даже в отсутствие твердого предложения от работодателя на момент пересечения границы. Как отмечает Reuters, такая виза может заинтересовать иностранных специалистов, рассматривающих альтернативные варианты трудоустройству в США.

В сентябре 2025 г. администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) объявила о повышении стоимости оформления рабочей визы H-1B с $1 тыс. до $100 тыс. Этот тип визы широко используется американскими технологическими компаниями для привлечения высококвалифицированных работников из-за рубежа.

Unsplash - Desola Lanre-Ologun Китай запускает новую визу для молодых технарей, как считают эксперты, - в самый подходящий момент

Трамп пытается добиться изменения правил выдачи виз H-1B еще со времен своего первого президентского срока. Еще в 2016 г. он заявил, что планирует сделать получение этого документа столь дорогим, что поток мигрантов в страну быстро иссяк.

Идеальный момент

«США определенно сами себе навредили с визой H-1B, и сейчас самое подходящее время для китайской визы категории “K”», – заявил Майкл Феллер (Michael Feller), главный стратег Geopolitical Strategy.

Помимо КНР, визовый режим, рассчитывая привлечь квалифицированных мигрантов, ослабляют и другие страны. В их числе Южная Корея, Германия и Новая Зеландия.

Эксперты отмечают символизм этого и других недавних решений, принятых Вашингтоном и Пекином. «…пока США возводят барьеры, Китай их устраняет», – отмечает адвокат по вопросам иммиграции из штата Айова (США) Мэтт Маунтел-Медичи (Matt Mauntel-Medici).

H-1B – это один из видов американской визы, позволяющих гражданину другой страны находиться на территории США. Данную визу выдают исключительно иностранным специалистам с высшим образованием, и в первую очередь, ИТ-специалистам. Она позволяет им не только жить, но еще и работать в США.

H-1B не считается иммиграционной визой. В то же время иностранные граждане, получившие ее, также получают право приобретать недвижимость в США и претендовать на постоянный вид на жительство в этой стране.

Среди недостатков визы H-1B для трудового мигранта – необходимость обязательной поддержки со стороны работодателя, а также ограничение на количество выдаваемых виз в год. В настоящее время оно составляет 85 тыс. мест, которые разыгрываются в лотерею. Повышение стоимости оформления H-1B способно еще сильнее отпугнуть специалистов, впервые получающих рабочую визу.

В свою очередь, новая китайская виза K подобных недостатков лишена. «Это привлекательная альтернатива для индийских специалистов в области STEM, которые ищут гибкие и простые варианты получения виз», – заявил собеседник Reuters Бикаш Кали Дас (Bikas Kali Das), индийский студент Сычуаньского университета.

Именно жители Индии в последние сумели извлечь наибольшую выгоду из программы H-1B. На их долю в 2024 г. пришлось 71% всех выданных США виз этого типа. Широко использовали рабочую силу из Индии, в частности, корпорации Microsoft и IBM.

Сложности, связанные с получением визы типа “K”

В то же время в сведениях в связи с визами типа “K” сохраняются некоторые пробелы. В рекомендациях китайского правительства указаны расплывчатые требования к «возрасту, образованию и опыту работы» ее получателя, отмечает Reuters. Также пока отсутствует подробная информация о предусмотренных мерах содействия трудоустройству, стимулирующих выплатах, возможностях постоянного проживания, в том числе затрагивающих членов семьи заявителя. Получение гражданства в КНР – крайне сложная задача для иностранца. Обзавестись паспортом США гораздо проще.

Еще одна проблема, которая может помешать планам властей КНР по привлечению квалифицированных специалистов из-за рубежа – языковой барьер. В большей части китайских технологических компаний основным языком общения является мандаринское наречие китайского языка.