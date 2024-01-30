АТОЛ представил новую линейку принтеров этикеток коммерческого класса

АТОЛ представил новые настольные принтеры этикеток коммерческого класса TT43 и TT44. Модели оснащены всеми необходимыми современными технологиями, которые позволяют обеспечить оптимальную скорость и качество печати там, где важна долговечность этикетки. Оборудование протестировано и рекомендовано ЦРПТ для работы с товарами, подлежащими обязательной маркировке «Честный ЗНАК» и совместимо с бесплатным приложением «Маркировка.Просто». Об этом CNews сообщили представители АТОЛ.

Модели ТТ43 и ТТ44 обладают возможностями печати с высоким разрешением в 300 dpi этикеток разных форматов. Помимо этого, принтеры обеспечивают быструю печать материала со скоростью до 203 мм/с.

Модели новой линейки доступны в разных конфигурациях, поэтому они подойдут для решения широкого спектра задач в области производства, складской логистики, розничной торговли и т. д.

Оборудование отличается компактными размерами и простотой использования. Четырехкнопочный пользовательский интерфейс с двумя (у ТТ43) или с пятью (у ТТ44) специальными светодиодными индикаторами статуса заменяет типичный интерфейс с одной кнопкой/одним индикатором, как у большинства настольных принтеров. Это позволяет пользователям мгновенно увидеть, что требуется для работы принтера: от перезаправки материалами до решения проблем с печатью. А цветной сенсорный дисплей у ТТ44 обеспечивает быстрый доступ к основным элементам управления.

Принтеры оснащены высококачественными механизмами печати и внутренними компонентами для безупречной производительности и обеспечивают печать до 10 тыс. этикеток в день

Олег Лиманский, директор направления мобильных решений АТОЛ: «АТОЛ продолжает расширять линейку решений в направлении Auto-ID. Уход с российского рынка оборудования зарубежного производства сократил количество доступных решений для бизнеса, поэтому АТОЛ представил собственные. Одними из них стали новые модели принтеров этикеток TT43 и TT44. Они обладают небольшими габаритами, высокой производительностью и стабильностью работы, что обеспечивает эффективность производства. А наличие нескольких конфигураций позволяет подобрать версию принтера точно в соответствии с потребностями бизнеса».

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Александр Смирнов, директор департамента по работе с партнерами ЦРПТ: «Этикирование — один из самых распространённых методов нанесения кодов маркировки на разные типы продукции: от молока до шин, в том числе у малого и среднего бизнеса. Поэтому расширение доступных технологических решений для печати этикеток – важная стратегическая задача. Выходящие на российский рынок новые модели принтеров коммерческого класса от локального бренда АТОЛ успешно прошли добровольное тестирование и рекомендованы для работы с маркируемыми товарами. Немаловажно, что принтеры совместимы с приложением «Маркировка.Просто», которое упрощает работу малого и среднего бизнеса с системой «Честный знак».

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АТОЛ — разработчик технологий для обмена товарами и услугами в России. Более 22 лет АТОЛ помогает продавать, транспортировать, учитывать любую продукцию, принимать платежи и оказывать лучший сервис организациям любого размера: от небольшой торговой точки до крупных розничных сетей и логистических центров. Почти 40% покупок в России совершаются с помощью ПО и оборудования АТОЛ. Каждая вторая онлайн-покупка проходит через облачный сервис «АТОЛ Онлайн». Продуктовая линейка АТОЛ насчитывает более ста комплексных продуктов собственной разработки, включающих различные устройства, прикладное ПО, SaaS и пр. Компания регулярно занимает ключевые позиции в отраслевых рейтингах и входит в четверку лидеров среди крупнейших ИТ-поставщиков в ритейле (по данным рейтинга CNews). Партнерская сеть АТОЛ является крупнейшей в отрасли и насчитывает более двух тыс. организаций во всех федеральных округах страны.