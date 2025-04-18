Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

Оборудование «Атол» помогает в обслуживании клиентов сети ресторанов «Теремок»

«Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами, стал поставщиком оборудования сети быстрого питания «Теремок». В рамках этого проекта 150 ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге были оснащены сенсорными терминалами, дополнительными мониторами, денежными ящиками, чековыми принтерами и сканерами штрих-кодов. Новое оборудование, которое работает на программном обеспечении, разработанном «Теремком», позволило ускорить процессы на местах, а также улучшить и повысить качество обслуживания покупателей. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Сеть ресторанов «Теремок» включает в себя 346 заведений в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодаре. Ежегодно рестораны компании, в которой работают более 5000 человек, принимают до 36 млн гостей.

Внедрение оборудования «Атол» также повысит эффективность работы торговых точек. Новые технологии позволят «Теремку» сократить время ожидания клиентов.

Олег Лиманский, коммерческий директор «Атол»: «Мы рады сотрудничеству с сетью «Теремок», которая известна своим высоким уровнем обслуживания и качеством продукции. Наше оборудование поможет сети не только улучшить клиентский опыт, но и оптимизировать внутренние процессы, что, безусловно, положительно скажется на повышении эффективности бизнеса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Завершено тестирование полностью отечественных SIM-карт. Все этапы от производства до сборки чипа осуществляются в России

Япония запретила Google навязывать свой поиск и браузер Chrome в смартфонах на Android

Nvidia готова построить в США инфраструктуру для искусственного интеллекта на $500 миллиардов

Хозяин «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика» построит собственный дата-центр

Создана самая совершенная 3D-карта нейронных связей головного мозга

Госзакупки «железа» с ИИ-ускорителями в России выросли в 2,5 раза. В лидерах закупок Минфин

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153