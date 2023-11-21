«Атол» представил новую линейку промышленных принтеров

«Атол» представил новую линейку промышленных принтеров — «Атол» TT621 и TT631. Оборудование отвечает всем современным требованиям и обеспечивает высокий уровень производительности. Вся линейка прошла добровольное тестирование, рекомендована ЦРПТ для работы с товарами, подлежащими обязательной маркировке и совместима с бесплатным приложением «Маркировка. Просто». Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Принтеры «Атол» TT621 и TT631 предоставят возможность ускорить процесс печати этикеток и устранить простои в рабочих операциях. Скорость печати достигает от 101 мм/с при разрешении 600 dpi до 355 мм/с при разрешении 203 dpi.

Промышленные принтеры «Атол» TT621 и TT631 оснащены качественными механизмами печати и надежными компонентами, обеспечивающими стабильное высокое качество печати и предотвращение простоев. Устройства оснащены различными разрешениями и наборами модулей связи, что позволяет решать задачи в области производства, складской логистики и розничной торговли.

Дизайн промышленных принтеров выполнен с использованием надежных материалов, что обеспечивает повышенную прочность и долговечность даже в самых сложных условиях эксплуатации. Металлический каркас защищает оборудование от возможных повреждений, а сопротивление покрытия печатающих головок уменьшает необходимость их замены и ремонта.

Олег Лиманский, директор направления мобильных решений «Атол»: «В среднем предприятия на производствах используют несколько десятков промышленных принтеров, в том числе для обязательной маркировки товаров. Многие модели на рынке зарубежного производства, в связи с этим сервисное обслуживание устройств затруднено. «Атол» разработал собственную линейку промышленных принтеров. Отмечу, что «Атол» — это полностью российская компания, которая входит в список системообразующих, и может обеспечить своевременное обновление оборудования и комплектующих, а также предоставить сервисное обслуживание по всей России. Помимо этого, принтеры «Атол» обладают широкими функциональными возможностями, позволяющими осуществлять качественную маркировку товаров».

Александр Смирнов, директор департамента по работе с партнерами ЦРПТ: «Нам важно, чтобы бизнес получал качественные и доступные решения для маркировки. Согласно данным, имеющимся у ЦРПТ, компании в отраслях с обязательной маркировкой продукции на сегодняшний день уже задействуют для своей работы более 50% оборудования из стран-партнеров и России, и этот процент постоянно растет, увеличивается и доля локализованных отечественных решений. Компания «Атол» представляет новые промышленные принтеры, которые позволят участникам оборота расширить свои возможности при выборе оптимального оборудования».

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«Атол» — разработчик технологий для обмена товарами и услугами. Более 22 лет «Атол» помогает продавать, транспортировать, учитывать любую продукцию, принимать платежи организациям любого размера: от небольшой торговой точки до крупных розничных сетей и логистических центров. Почти 40% покупок в России совершаются с помощью ПО и оборудования «Атол».

Продуктовая линейка «Атол» насчитывает более 100 комплексных продуктов собственной разработки, включающих различные устройства, прикладное ПО, SaaS и пр. Компания регулярно занимает ключевые позиции в отраслевых рейтингах и входит в четверку лидеров среди крупнейших ИТ-поставщиков в ритейле (по данным рейтинга CNews). Партнерская сеть «Атол» является крупнейшей в отрасли и насчитывает более 2000 организаций во всех федеральных округах страны.