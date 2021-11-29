«Атол» выпустила приложение для считывания QR-кодов о вакцинации

Компания «Атол», российский поставщик ПО и оборудования для автоматизации торговли и логистики, выпустила на рынок первое комплексное решение для считывания QR-кодов о вакцинации. Решение представляет собой терминал сбора данных «Атол» и новое приложение «Атол.QR», которое позволит считывать QR-коды с помощью профессионального оборудования быстрее и избежать очередей на входах в магазины, торговые и развлекательные центры.

Основное отличие нового решения – наличие специального Android-приложения, разработанного командой «Атол», которое позволяет считывать код с помощью сканирующего модуля устройства, а не камеры. Доступные ранее сторонние приложения использовали исключительно камеру, что снижало скорость и качество сканирования.

Сканирующий модуль не только действует быстрее, но и позволяет считывать любые коды в условиях плохого освещения и «не боится» бликов на гладкой бумаге или экранах гаджетов, с которых происходит считывание. Новое приложение позволило оптимизировать процесс и создать одно из самых быстрых решений на рынке, с помощью которого на сканирование одного кода уходит менее одной секунды. Сейчас «Атол.QR» можно скачать на компьютер с сайта «Атол» и затем загрузить на устройство. С декабря 2021 г. приложение можно будет установить непосредственно на ТСД «Атол» через сервис Google Play. Такое ПО подходит для любых терминалов сбора данных из линейки «Атол», но для решения задач торговых и развлекательных центров будет достаточно мощностей самых бюджетных моделей.

По данным «Атол», средняя скорость проверки QR-кодов при работе с терминалом без приложения составляет 6 секунд (это время на сканирование и сверку данных сотрудниками торгового центра), средний пропускной поток в этом случае – 10 человек в минуту. Приложение позволяет увеличить пропускной поток до 15 человек в минуту, а это дополнительные 300 посетителей в час.

«Бизнесу нужен довольный клиент. Для клиента важны скорость и безопасность. До сегодняшнего дня на рынке не было полноценного профессионального решения для проверки данных о вакцинации. Смартфоны не рассчитаны на это: они работают медленнее, быстро разряжаются при постоянно включенной камере, отключаются на морозе, хуже считывают данные при плохом освещении, для них опасны высокая влажность, дождь, снег, падения. В итоге на входах в торговые и развлекательные центры образуются очереди, для постоянной подзарядки телефонов через помещения протянуты провода удлинителей, которые всем мешают. Покупатели не хотят толпиться и терять время, поэтому уходят, бизнес теряет клиентов. Терминалы сбора данных лишены всех этих минусов, поэтому спрос на них сейчас сильно вырос. Бизнесу дорога каждая секунда. Чтобы помочь компаниям избежать очередей и негатива со стороны покупателей, мы в полтора раза ускорили процесс сканирования с помощью «Атол.QR», – сказал директор бизнес-юнита «Атол Мобильные решения» Олег Лиманский.