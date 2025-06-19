ERP «МойСклад»: 20% продавцов планируют открыть собственный интернет-магазин в 2025-2026 годах

Компания ERP «МойСклад» провела опрос среди собственных клиентов — 1010 продавцов на российских маркетплейсах, выявив ключевые проблемы и направления развития. Его результат свидетельствуют о наметившемся тренде на диверсификацию площадок сбыта, который может заметно повлиять на сегодняшнюю схему общения «покупатель-продавец». Об этом CNews сообщили представители ERP «МойСклад».

Большинство продавцов считают свою работу на маркетплейсах успешной, это подтвердили 65% опрошенных. В то же время 35% уверены, что зарабатывать на онлайн площадках становится все сложнее, маркетплейсы скорее мешают развитию их бизнеса.

Опрос показал, что главными барьерами для продавцов на маркетплейсах остаются факторы, связанные непосредственно со спецификой самих площадок сбыта. Одновременно продавцы сталкиваются с потребительским экстремизмом, что усугубляет риски и снижает доходность бизнеса.

Так, главной проблемой торговли на маркетплейсах участники опроса называют повышение комиссий и других платежей со стороны маркетплейсов, их отметили 24%. На втором месте (19%) потребительский терроризм: воровство, порча товара и возвраты.

16% говорят, что тормозящим фактором выступает непредсказуемость самих площадок, где в одночасье меняются комиссии, условия, тарифы; 14% считают, что высокая конкуренция мешает им зарабатывать; 9% критикуют скидочную политику маркетплейсов, когда приходится участвовать в акциях; 8% называют сложности с логистикой; 2% отмечают проблемы с приемом платежей от маркетплейсов.

Отвечая на эти вызовы, в 2025 г. значительная часть продавцов планирует диверсифицировать свои каналы продаж: 20% намерены развивать собственные интернет-магазины, а 14% — выходить на новые маркетплейсы, что отражает стремление снизить зависимость от одной площадки и расширить охват аудитории. 12% рассматривают возможность открытия собственного офлайн-магазина, а 8% даже готовы полностью уйти с маркетплейсов. Такая картина свидетельствует о поиске баланса между консервативным подходом и активным развитием в условиях роста требований и изменений в экосистеме маркетплейсов.

При этом 28% респондентов не планируют менять текущую стратегию, что говорит о сохранении стабильности у части бизнеса. Остальные продавцы рассматривают расширение ассортимента и увеличение рекламных бюджетов как способы адаптации к меняющимся условиям рынка и усилению конкуренции.

Самой выгодной текущей площадкой для продажи товаров предприниматели считают Wildberries, его назвали 47% респондентов, на втором месте Ozon — 40%, далее: «Яндекс Маркет» — 6%, «Авито» — 1,5%, Lamoda — 0,9%, «ВсеИнструменты.ру» — 0,6%, «Мегамаркет» — 0,3%, «М.Видео» — 0,1%.

МойСклад Чем торгуют участники опроса

Аскар Рахимбердиев, CEO «МойСклад»: «Наше исследование подтвердило, что настал кризис модели «один селлер — одна площадка». Предприниматели стремятся диверсифицировать свои риски, поэтому мы видим интерес к интернет-магазинам не только по данным опроса, но и по наши метрикам внутри «МоегоСклада» — клиенты активнее подключают интернет-магазины, рассматривают оптовые и офлайновые каналы сбыта. В условиях удорожания и усложнения работы на маркетплейсах — это вполне логичный шаг. Конечно, вопрос ухода с маркетплейсов для большинства опытных селлеров не стоит, там огромный трафик к тому же теплых клиентов. Но очевидно, что селлеры рассматривают для себя разные форматы торговли, чтобы снизить риски и привлечь большее количество пользователей. Где торговать — решает селлер, однако выбор площадки сильно зависит от товара. Постепенно меняется формат потребления, маркетплейсы — для рутины, интернет-магазин, соцсети или офлайн для удовольствия».