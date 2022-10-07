Предприниматели приобрели полмиллиона лицензий на российское ПО со скидкой 50%

Представители малого и среднего бизнеса приобрели более 500 тыс. лицензий на российское облачное программное обеспечение по программе Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Эта мера поддержки позволяет покупать российское ПО со скидкой 50%, государство компенсирует половину стоимости лицензии его производителям.

Самыми популярными оказались продукты для сфер торговли, общественного питания и гостиничного бизнеса. Регионы, где самый высокий процент представителей малого и среднего бизнеса, воспользовавшихся программой: Астраханская область, Курганская область, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Республика Тыва, Республика Хакасия.

«На сегодняшний день представители малого и среднего бизнеса приобрели по программе Минцифры более 500 тысяч лицензий на сумму более 1,4 млрд руб.. Всего со скидкой 50% доступен 131 программный продукт от 51 правообладателя», – прокомментировал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Чтобы купить ПО в два раза дешевле, от предпринимателей не требуется предоставления дополнительных документов и отчетности, нужно только находиться в реестре МСП. Компания совершает покупку привычным способом на сайте производителя и получает скидку.

«Программа позволила подтолкнуть многих предпринимателей воспользоваться современными облачными бизнес-решениями "1С" не только для обязательного учета и сдачи отчетности, но и для повышения эффективности их внутренних бизнес-процессов, что очень важно в конкурентных условиях. Высокая активность в небогатых регионах подтвердила, что скидка 50% для этих предпринимателей тоже существенна», — отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

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«Нам как разработчику ПО программа позволила увеличить средний чек на 27%, что, конечно же, значительная цифра. И для малого бизнеса, который не имеет сверхприбылей, помощь государства в цифровизации очень важна», — рассказал Аскар Рахимбердиев, генеральный директор «МойСклад».

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Оператор меры поддержки — Российский фонд развития информационных технологий.