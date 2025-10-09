Разделы

Уваров Антон


УПОМИНАНИЯ


09.10.2025 Антон Уваров назначен управляющим директором «Авито Работы» 1
16.12.2021 «Яндекс.доставка» добавила возможность отправлять digital-открытку покупателям 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Уваров Антон и организации, системы, технологии, персоны:

МойСклад - Логнекс 111 1
Yandex - Яндекс 8211 1
Яндекс.Доставка 92 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7423 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12806 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11150 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7898 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5541 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 670 1
Рахимбердиев Аскар 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 154353 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1729 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25558 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11589 1
