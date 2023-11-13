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Международный облачный сервис «Мойсклад» вышел на рынок Узбекистана

В октябре 2023 г. облачный сервис «Мойсклад» зарегистрировал дочернюю компанию и открыл офис в Узбекистане, а 1 ноября получил статус резидента IT Park.

«Мойсклад» планирует стать лидирующей товароучетной системой для управления торговлей и производством в Узбекистане. В этом году сервис, по собственной оценке, увеличит выручку на 110% по сравнению к прошлому году, а в 2024 — на 180% к 2023 г.

Сегодня в Узбекистане «Моимскладом» пользуются более 500 компаний, среди них есть розничные магазины и сети, производства, e-com-ритейлеры. Существующая клиентская база сформировалась органически без каких-либо усилий со стороны сервиса. «Мойсклад» планирует нарастить выручку по итогам этого года на 110%, а в следующем еще на 180% к 2023 г. Увеличить обороты почти в три раза «Мойсклад» сможет за счет целенаправленной работы с узбекскими предпринимателями: локализация сервиса, маркетинговые кампании, развитие партнерской сети.

Рынок Центральной Азии для сервиса «Мойсклад» является важным направлением развития. «Мойсклад» — это быстрорастущая компания, ее оборот во всех странах за 2022 год вырос на 25% и составил $15 млн. В 2022 г. «Мойсклад» открыл дочернюю компанию в городе Алматы Республики Казахстан.

«Мойсклад» уже несколько лет показывает высокие темпы роста в странах Центральной Азии, поэтому прицельная работа в этом регионе позволит сохранить динамику развития, стать более конкурентоспособным, диверсифицировать риски и расширить функционал продукта.

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Интерес к узбекскому рынку обусловлен рядом факторов: страна с самой быстрорастущей экономикой в Центральной Азии. Годовой темп роста ВВП составил 5,6% по итогам второго квартала 2023 г. За последние четыре года экономический рост составил 24%; с 2019 г. население Узбекистана увеличилось на 16,5%; в Узбекистане растет малый бизнес, торговля начинает уходить с рынков в торговые центры и принимать формы привычных европейскому глазу магазинов. Государство заинтересовано в росте предпринимательской активности; процессы цифровизации в Узбекистане идут довольно динамично, государство активно поддерживает ИТ-сектор, начинается рост сферы электронной коммерции.

Аскар Рахимбердиев, CEO «Мойсклад», сказал: «Для нас Узбекистан стратегически важный регион. Мы видим, как быстро здесь происходят изменения, как рынки превращаются в цивилизованную торговлю, как развиваются маркетплейсы, как открываются новые магазины. В то же время мы понимаем, что нам есть что предложить узбекским предпринимателям. «Мойсклад» работает уже 16 лет, сервис соответствует мировым стандартам, он стабилен, надежен, имеет огромный опыт работы с малым и средним бизнесом в разных странах. Мы точно знаем, что нужно торговле и производству, чтобы больше зарабатывать, масштабироваться, минимизировать типичные проблемы предпринимателей: воровство, кассовые разрывы, контроль и многое другое. Сейчас мы зарегистрировали дочернюю компанию, открыли офис, стали резидентами IT Park. Для узбекских предпринимателей скоро заработает сайт, все расчеты и оплаты можно будет производить в сумах. Документы также будут на узбекском языке. У нас большие планы по локализации сервиса, чтобы он был удобен с точки зрения законодательства и особенностей страны. Мы планируем стать ведущими поставщиками ПО для малого и среднего бизнеса в Узбекистане».

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