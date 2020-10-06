Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«Мойсклад» и «Тинькофф оплата» подключают малый бизнес к СБП

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Облачный сервис для управления торговлей «Мойсклад» и эквайринговый сервис «Тинькофф оплата» предоставили розничным продавцам возможность принимать оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) при помощи QR-кодов.

Пользователи сервиса для торговли «Мойсклад» получили новую возможность для приема оплат: теперь их клиенты при совершении покупки могут оплатить ее не только банковской картой или наличными, но и при помощи QR-кода. Касса «Мойсклад» генерирует QR-код через Систему быстрых платежей (СБП), покупатель сканирует его своим смартфоном, и оплата автоматически проходит через мобильное приложение банка клиента. Весь процесс оплаты занимает несколько секунд.

Для владельцев розничных магазинов подключение к Системе быстрых платежей позволит предложить клиентам альтернативный способ оплаты и даст возможность существенно снизить издержки. Важно, что при приеме оплаты через СБП деньги поступают на счет моментально — бизнес сможет быстрее пускать их в оборот и больше зарабатывать.

Аскар Рахимбердиев, CEO сервиса «Мойсклад», сказал: «Для малого бизнеса крайне важно обеспечить возможность клиенту платить всеми удобными способами. Гибкость подхода обеспечивает вариативность оплаты: наличными, картой или, теперь — через систему СБП. Владелец магазина, пользуясь новой возможностью от Тинькофф, дает покупателям новый способ оплаты и экономит около 1% от безналичной выручки».

Сергей Хромов, вице-президент, руководитель управления платежей и переводов «Тинькофф», отметил: «Мы работаем для того, чтобы сделать процесс оплаты удобным для всех наших клиентов — как для потребителей, так и для компаний. «Тинькофф оплата» не только добавляет новые способы приемы оплаты, такие как СБП, но и расширяет пул интеграций с партнерами. Яркий тому пример — интеграция с сервисом «Мойсклад». И чем больше торговых точек будут предлагать такую возможность клиентам, тем чаще клиенты будут этим пользоваться».



Другие материалы рубрики

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября

Мишень CNews: CRM-системы 2020. Лидеры, тенденции и ключевые вопросы на рынке CRM

Сбербанк ведет крупнейшую в истории России госзакупку ПО Microsoft. ТЗ засекречено

Главный «виновник» ребрендинга «Сбера» поспешно уволился после полугода работы

Market.CNews опубликовал первый рейтинг CRM-систем

Американские ученые объяснили, почему мужчины лучше женщин в ИТ, науке и инженерии

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Архивируем урожай: лучшие дегидраторы и электросушилки

Обзор HP ProBook 455 G7: бизнес-ноутбук на процессоре AMD Ryzen 5 4500U

Техноблог

Какие данные злоумышленник может получить из украденных гаджетов?

Как выбрать газовый котел для отопления: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Робот, управляемый через VR, будет раскладывать товары на полках в магазине

Радар нарисовал карту древнего города без раскопок

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра