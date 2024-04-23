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Треть работодателей увеличили кафетерий бонусов для работников. 15% сократили поддержку сотрудников

На отсутствие бонусов от работодателя жалуется каждый второй работник. Сильнее всего от этого страдают рабочий персонал, журналисты и юристы, свидетельствуют результаты исследования группы «Ренессанс страхование» совместно с российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru. При этом с начала пандемии, когда бизнес столкнулся с экономическими трудностями, лишь каждая седьмая компания, внедрившая систему корпоративных бонусов, сократила ее объем, тогда как треть, наоборот, увеличили. Самым востребованным бонусом оказался полис ДМС — корпоративной медстраховкой хотел бы обладать каждый второй трудоустроенный россиянин, на втором месте оказался гибкий график работы (44%), а на третьем – корпоративные мероприятия (31%). Об этом CNews сообщили представители «Ренессанс Страхование» и hh.ru.

Почти две трети трудоустроенных россиян заявляют о нехватке корпоративных бонусов, таких как медицинская страховка, абонементы в спортзал, корпоративная пенсия и прочие виды поддержки, и лишь 5% компаний задумываются об их введении в этом году. Наиболее пессимистично ситуация выглядит в Челябинской области, где об отсутствии бонусов на работе заявили почти три четверти респондентов из этого региона (71%), а также в Татарстане (66%), Пермском крае (61%), Подмосковье (61%), Свердловской области (57%), Санкт-Петербурге (57%), Новосибирской области (57%), Башкортостане (57%), Нижегородской области (56%), Краснодарском крае (55%), Москве (53%) и Ростовской области (52%).

Чаще других об отсутствии социальных бонусов говорили респонденты, занятые в юридической отрасли (74%) и медиаиндустрии — журналисты, маркетологи, PR- и SMM- специалисты (71%), — а также рабочий персонал (71%), участники логистической отрасли (67%), гостинично-ресторанного бизнеса (60%), медицинской отрасли (57%) и строительного сектора (56%).

В то же время опрос показал, что из числа компаний, которые обеспечивают сотрудников социальной поддержкой, значительная часть стремится улучшить ее качество, несмотря на экономические сложности, с которыми бизнес сталкивается с начала пандемии. Треть респондентов сообщили, что их работодатель за последние три года расширил соцпакет. Каждый второй отметил, что пакет бонусов за этот период остался прежним, и лишь 15% заметили сужение спектра доступных опций.

Чаще других о сокращении говорили респонденты, задействованные в отрасли продаж товаров и услуг для населения (28%), строительном секторе и ИТ-индустрии. Активнее всех социальную поддержку персонала наращивали участники производственной отрасли (45%), недвижимости (40%) и финансового сектора (37%).

Медицинская страховка (ДМС) оказалась самым распространенным социальным бонусом — о ее наличии сообщили свыше половины респондентов из числа тех, чья компания располагает социальными программами для сотрудников. Работодатели 44% опрошенных ввели опцию гибкого графика. Каждый третий респондент рассказал о наличии корпоративного фитнеса, шестая часть — о регулярном прохождении медицинских чекапов, каждый седьмой — о включении родственников в программу ДМС. Работодатели такого же количества респондентов дают сотрудникам возможность воспользоваться помощью психолога.

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Такое предложение обусловлено соответствующим спросом. Корпоративной страховкой хотел бы обладать каждый второй респондент. Почти для половины опрошенных важен гибкий график, а для трети — наличие опции корпоративного фитнеса. Почти треть опрошенных (31%) стали относиться к своему работодателю лояльнее после внедрения бонусов и столько же за счет них улучшили свое здоровье.

«ДМС стали оформлять компании, ранее не включавшие медицинское страхование в соцпакет. Крупные работодатели особенно активно используют возможности снижения расходов за счет дополнительных опций управления договором. Отсюда рост спроса на ДМС с франшизами (в прошлом году число таких программ увеличилось на 9%). Такие программы предусматривают оплату франшизы сотрудником, франшиза составляет как правило 15-20% от суммы счета за полученные медицинские услуги. Также популярна линейка программ, сочетающих обычный очный прием и дистанционные консультации (сейчас помощь врача не обязательно предполагает отсутствие на рабочем месте, примерно каждый 10 случай – это телемедицинские консультации). Стоимость таких программ примерно на 15% ниже, за счет сокращения количества приемов и более быстрого получения услуг при совмещении онлайн и офлайн формата посещения врачей», – сказала управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.

В опросе приняли участие 2004 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в крупных городах России. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования на платформе hh.ru в марте 2024 г.

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