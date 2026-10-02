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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202241
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Галаничева Юлия

СОБЫТИЯ


02.10.2026 Три четверти россиян готовы переехать в другой регион ради повышения на работе 1
11.12.2024 «Ренессанс страхование» разработала онлайн-калькулятор для расчета стоимости ДМС 1
23.04.2024 Треть работодателей увеличили кафетерий бонусов для работников. 15% сократили поддержку сотрудников 1
15.05.2023 «Ренессанс cтрахование» запустила работу по автоматизации ДМС с помощью платформы «О2» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Галаничева Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Инносети - Innoseti 21 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 228 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 553 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1298 2
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 372 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4698 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 523 1
Калькулятор - Calculator 404 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5359 1
Оповещение и уведомление - Notification 6119 1
Маршрутизация - Routing 629 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36739 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1447 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8385 1
MarTech - SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 172 1
Россия - РФ - Российская федерация 168306 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1816 1
Россия - УФО - Челябинская область 1532 1
Россия - УФО - Свердловская область 2003 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19757 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2103 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2334 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2331 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1835 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8681 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3506 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48042 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1474 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 301 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11485 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6609 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10535 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8973 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3197 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10982 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 349 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54061 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 241 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5697 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2078 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 186 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12433 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 855 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476506, в очереди разбора - 724000.
Создано именных указателей - 202241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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