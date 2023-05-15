«Ренессанс cтрахование» запустила работу по автоматизации ДМС с помощью платформы «О2»

«Ренессанс cтрахование» запустила работу по автоматизации ДМС с помощью платформы «О2» компании «Инносети».

Благодаря новому решению страховая компания автоматизирует взаимодействие с клиниками по ДМС — теперь управление потоками записей происходит в режиме реального времени и занимает всего несколько минут. Более того, платформа «О2» учитывает пожелания застрахованного и его программу при выборе доступных слотов.

Функциональность платформы позволяет операторам медицинского пульта страховщика находить клиники и необходимых специалистов для приема застрахованного по ДМС, при этом пациент сразу получает подтверждение записи, раньше на этот процесс могло уйти до нескольких часов. Отображение клиник с доступным расписанием на карте позволяет удобно сориентировать застрахованного по адресу и выбрать самый оптимальный вариант. В случае, если запись клиента отменяется или переносится, оператор получает уведомление и может тут же внести корректировки.

«Главное преимущество для пациента – возможность сразу же обсудить с оператором страховой компании удобное место и время приема, выбрать подходящую клинику и время. Новое решение позволяет «Ренессанс страхование» разгрузить собственный медицинский пульт и улучшить клиентский сервис», — сказала управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.

Связка Low-code и BPM: как управлять процессами без привлечения программистов Маркет

Страховая компания при этом получает прямую интеграцию платформы «О2» с клиниками, что обеспечивает бесшовный процесс коммуникации.